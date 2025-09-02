Sudor Marika celebra 10 años de música y resistencia en el festival Nación Trava

En los últimos diez años, Sudor Marika se convirtió en una de las referencias musicales de la comunidad LGBTIQ+ del país. A fuerza de cumbias pegadizas, letras orgullosas y mucha autogestión, construyeron un repertorio que lleva a la disidencia como bandera. En 2025, celebran una década de historia y traen los festejos hasta Rosario.

La banda se presentará en el marco de la tercera edición del festival local Nación Trava, que desde el 2023 busca construir un lugar en la cultura que refleje las identidades, deseos y luchas por fuera de la heteronorma. Este año, bajo el lema “Amor Putx”, proponen pensar en “la construcción afectiva” como “potencia para transformar y construir trincheras frente al odio”.

El evento tendrá lugar el 5 y 6 de septiembre, en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río). A lo largo de las dos jornadas, habrá instalaciones, performance, conversatorios, feria y buffet. La entrada es libre y gratuita, con opción de gorra virtual para quienes quieran hacer un aporte.

Un festival

Nación comenzará el viernes a las 18.30 con un conversatorio conducido por el periodista Martín Paoltroni, del que participarán referentes locales y nacionales como Michelle Vargas Lobo, Georgina Orellano, Giovi Novello y Male Oneglia. A las 20.30, Sofi Casadey dará un show en formato acústico.

El sábado, desde las 18, estará la Feria La Peluche y habrá mucha música en vivo. Se presentarán La NN, Sudor Marika junto a Ayelén Beker y Tita Print, y cerrará Laurita Gosh. Además, desde las 20 y las 23 se podrá ver, en el teatro Príncipe de Asturias, la performance “Pulsión Trava”, resultante de una residencia de creación dirigida por Alma de Camaleón.

Aunque tienen origen y sede en la ciudad de Buenos Aires, Sudor Marika dio algunos de sus primeros y fundamentales pasos en Rosario, en el festival de cierre de una marcha del orgullo.

“Para nosotras siempre es un placer estar en Rosario por varias cosas. Por empezar, siempre hubo mucho agite allá y la gente siempre nos acompañó de una manera muy hermosa. Además, fue la primera ciudad en la que tocamos fuera de Buenos Aires, cuando llevábamos apenas unos meses tocando. Hoy es una alegría poder llevar el espectáculo de los diez años a una ciudad que prácticamente nos vio nacer”, contó en diálogo con La Capital Vicente Quintreleo, guitarra y voz de Sudor desde sus orígenes.

Embed - Sudor Marika Feat. Tita Print - Vivas y Furiosas (Video Lyrics)

>> Leer más: Ayelén Beker vuelve a Rosario con nuevo sonido: neoperreo y liberación

Trincheras contra el odio

La banda de cumbia nació en 2015, hacia finales del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que muchas personas de la disidencia sexual, Sudor veía un futuro hostil en el gobierno de Mauricio Macri y su modelo neoliberal. Intuían, sobre todo, la necesidad de generar una “especie de trinchera”, donde resistir y celebrar, o donde resistir celebrando. Desde entonces, publicaron tres discos y algunas de sus canciones se convirtieron en expresiones festivas de la lucha transfeminista y disidente.

Si bien consideran al macrismo como un período “nefasto” de “ajuste y deuda”, desde Sudor viven con otra gravedad el gobierno de Javier Milei. “Hay muchos límites y acuerdos sociales que se corrieron y estamos viviendo una suerte de tiranía, donde todos los días nos encontramos con alguna forma nueva de crueldad. Vemos como se hacen cada vez más cotidianos los ataques de odio. Este mismo régimen de la crueldad exalta cierta necesidad de aleccionarnos, como cierta venganza ante la conquista de derechos que logramos en los últimos años, desde el Matrimonio Igualitario en adelante. Eso está habilitado por la misma violencia que se ejerce desde los organismos estatales. Es super preocupante para nosotres”, analizó Vicente.

En este sentido, la banda vivió la crueldad en primera persona. A mediados de 2024, se convirtieron en el objetivo de ataques por parte de seguidores del gobierno nacional, luego de que anunciaran su participación en un festival para exigir la liberación de las personas detenidas por protestar contra la Ley Bases en el día de su asunción. Referentes del mileismo y comunicadores afines se escandalizaron con algunas letras de Sudor y los acusaron falsamente de haber cobrado fortunas por tocar en Plaza de Mayo en la jornada de asunción de Alberto Fernández. Algunas personas de la banda sufrieron doxeo o doxing, es decir la publicación online de datos personales como el domicilio.

Embed - Sudor Marika ft. Ayelen Beker- La Peligrosa (orgullosa)

>> Leer más: Susy Shock: "Es necesario que el arte se adelante a esta época"

“Nos posicionan en un lugar que por un lado es satisfactorio, porque si los incomodamos a ellos es porque estamos haciendo las cosas bien. Eso nos recuerda que estamos en el lugar correcto y donde queremos estar. Pero no es que estuvimos ajenos a afectaciones. Algunas compañeras han estado más expuestas que otras a la violencia no sólo virtual sino también estatal, porque el hecho de que Adorni y otros referentes como Marra nos nombren, hizo que se generara una bola que no paró de crecer. No todos los cuerpos pueden resistir esa violencia. Por más que le damos para adelante y afirmamos este camino, no dejamos de ser personas que nos sentimos expuestas”, aseguró Quintreleo.

“Somos un proyecto comprometido y sabemos que no nos atacan solamente por ser disidencias sino también por una cuestión de clase que tiene que ver con el género que desarrollamos musicalmente. Porque además de reivindicarnos como maricas y como disidencias, lo hacemos desde la cumbia, que es un género históricamente acompañó a las clases populares. En esa declaración, nos mostramos como parte de esa clase que tiene que ganarse el pan, que se ve afectada por estas medidas económicas, que no llega a fin de mes”, agregó el guitarrista y cantante.

Resistencia y celebración

Sin minimizar los ataques, la banda usa esa hostilidad como motor para seguir adelante. “El contexto en el que estamos festejando estos diez años tiene que ver mucho con nuestra necesidad como proyecto musical y como proyecto político de salir a las calles, de hacer fechas en distintos lugares, para poder mostrar nuestra resistencia disidente más fuerte y más unida que nunca. Por eso es súper importante y super satisfactorio que sigan existiendo festivales como Nación Trava, que además de una fiesta son un acto de resistencia”, apuntó Vicente.

Embed - Sudor Marika - Amor Planero

>> Leer más: Franco Torchia revive el café concert y el humor político en "Como nunca... ¡otra vez!"

Celebrar los diez años en el marco de Nación Trava tampoco es un dato menor. Sudor estuvo presente en la primera edición del evento, que tuvo lugar pocos días después del triunfo de Javier Milei en el ballotage, en noviembre de 2023. “Recuerdo muy bien ese primer Nación Trava, que fue hermoso, tocando a la orilla del Paraná con una luna llena espectacular. Pero al margen de eso, recuerdo muy patente la incertidumbre de ese momento. Por suerte a la incertidumbre le ganó el entusiasmo de organizarse”, recuperó Quintreleo.

“El equipo de producción que está a cargo de Nación es espectacular. Nación Trava es un espacio sumamente amoroso, lleno de afecto y lleno de detalles que te hacen sentir muy cobijado como artista y como asistente. Sabemos que hoy las producciones independientes están muy complicadas, así que para nosotras es muy emocionante ser parte de vuelta de este festival y le agradecemos mucho a la gente que cree en nosotras para ser parte de su programación”, sumó sobre CaPra Producciones, la productora cultural independiente que viene también de llevar adelante el ciclo Brasa, por el que pasaron Susy Shock, Ayelén Beker y Franco Torchia.

Con el foco en enaltecer el camino recorrido, desde Sudor comparten la alegría por compartir escenario con dos “amigas” como la propia Beker y Tita Print. “Son personas que han sido súper importantes para nosotras y para nuestros discos. Las canciones que grabamos juntas, además de ser muy significativas para nosotras, también son muy significativas para nuestro público. Poder llevar eso al vivo es muy emocionante”, adelantó Vicente.

Finalmente, anticipó que el show del sábado recuperará clásicos del repertorio de Sudor y sumará “algunos covers” nuevos para encender la fiesta. “Estamos haciendo un espectáculo especial donde hacemos un repaso por nuestros diez años, por nuestros tres discos. Retomamos canciones que no hacíamos hace mucho tiempo pero que sabemos que le gustan mucho a la gente así que las trajimos el presente”, cerró el músico.