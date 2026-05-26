La Capital | Zoom | Soda Stereo

Llega a Rosario "Sobredosis de Soda", la banda tributo a Soda Stereo

La banda presentará el espectáculo "Vuelo Stereo" el viernes 29 de mayo el Teatro El Círculo

26 de mayo 2026 · 12:54hs
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Sobredosis de Soda

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario

"Sobredosis de Soda", la banda tributo número uno del mundo a Soda Stereo y a Gustavo Cerati, se presenta en Rosario con su aclamado show “Vuelo Stereo". La cita será este viernes 29 de mayo en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del teatro. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Después de hacer una gira internacional por América y Europa y en el marco del aniversario número 30 de "Comfort y Música para Volar", la banda homenaje a Soda Stereo, trae un espectáculo que propone una experiencia distinta y emotiva que revive el universo de Gustavo Cerati.

>> Leer más: Sobredosis de Soda, tributo a Soda Stereo, llega a Rosario con "Vuelo Stereo"

"Vuelo Stereo" regresa a Rosario

“Vuelo Stereo” no es solo un tributo, es un viaje sensorial por una de las etapas más icónicas de Soda Stereo, con clásicos como “En la ciudad de la furia”, “Té para tres”, “Cuando pase el temblor” y “Zoom”, recreados con una calidad sonora y estética que ha conquistado escenarios en toda Latinoamérica y Europa.

Con una puesta íntima y elegante, el show invita al público a redescubrir la obra de Soda desde otra perspectiva, respetando su esencia pero aportando una identidad propia que emociona tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones. Una noche para volver a volar con la música que marcó a toda una generación.

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