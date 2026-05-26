El Galpón 11 organiza un taller gratuito con músicos de Trueno y Cindy Cats

El workshop de producción musical y armado de shows, a cargo de Pedro Pasquale y Julián Gallo, tendrá lugar este sábado 30

Pedro Pasquale y Julián Gallo darán en el Galpón 11 un taller abierto y gratuito sobre producción musical y armado de shows

Se viene una oportunidad única para los rosarinos. El Galpón 11 organiza “Nada queda librado al vivo”, workshop de producción musical y armado de shows a cargo de Pedro Pasquale y Julián Gallo, integrantes del proyecto musical de Trueno y de la Cindy Cats Jam . La propuesta es abierta con entrada gratuita con inscripción previa en este link. Tendrá lugar este sábado 30 de mayo, a las 15, en el Galpón.

Los músicos compartirán experiencias, herramientas y formas de trabajo vinculadas a la producción musical actua l y estarán acompañados por el músico y productor local Billie Gómez. Un encuentro que invita al intercambio y la conversación entre los participantes.

Entre los tópicos se abordarán el rol del músico sesionista, la construcción de arreglos para el vivo, la preproducción en estudio, la dirección musical, el armado de equipos y la planificación integral de un show , entre otros

La propuesta del Galpón 11 se enmarca en NEIM. Nodo de Experimentación e Innovación musical, que promueve explorar la música y el sonido a partir de cápsulas formativas, charlas, convocatorias, programaciones destinadas a productores, artistas y trabajadores del universo de la música y del espectáculo.

Sobre los talleristas

Pedro Pasquale es un músico referente dentro de su generación. No solo ha trabajado como guitarrista con algunos de los artistas más importantes de la nueva y vieja escuela, sino que también es uno de los directores musicales y creativos artísticos más requeridos.

Actualmente se encuentra girando y dirigiendo el proyecto en vivo de Trueno (que incluye acompañar la gira de Gorillaz) mientras lidera otros dos proyectos como Tiago PZK y Emilia (también desde su rol de director musical) junto Axel Introini. En su recorrido ha estado a cargo de los arreglos y dirigido proyectos como los shows de la rosarina Nicki Nicole en el Tiny Desk y el Tonight Show, y la gira La Cobra de Jmena (Jimena Barón), entre muchos otros.

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Como músico de sesión ha trabajado con artistas como Lali Esposito, Soy Luna (Disney World Tour), Amaia Montero, Becky G, Emilia, Abraham Mateo, Tiago PZK, India Martinez, Marcela Morelo, Los Ángeles Azules, Jmena, y Ruggero, entre otros. Además, es el creador, junto a otros artistas, de la Cindy Cats Jam, la formación que tuvo a Rosalía en el público durante su visita a la Argentina.

Julián Gallo es músico, compositor y bajista. Colaboró en estudio y en shows en vivo con artistas como Trueno, Julieta Rada, Abril Olivera, Dante Spinetta, Emme Vitale, Lito Vitale, Pedro Aznar, Evlay, e Hipnótica, entre otros. Actualmente, se encuentra de gira con Trueno, artista con el cual también grabó sesiones en vivo icónicas como el Tiny Desk. Paralelamente, se encuentra produciendo y tocando en Cindy Cats Jam.