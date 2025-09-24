La Capital | Zoom | Jimmy Kimmel

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Cuando el programa fue levantado, Donald Trump festejó. Ahora, Kimmel volvió recargado y remarcó la importancia de la libertad de expresión

24 de septiembre 2025 · 12:06hs
Este martes volvió el icónico talk show Jimmy Kimmel Live!

Este martes volvió el icónico talk show "Jimmy Kimmel Live!"

Hace menos de una semana, el icónico talk show “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido por tiempo indeterminado. La decisión fue tomada por ABC, cadena de televisión que depende de Disney, tras los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk, activista conservador conservador y fiel seguidor de Donald Trump.

Cuando la emisora programa suspendió el programa por tiempo indeterminado, el presidente Trump festejó la decisión. “Es una gran noticia para Estados Unidos", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Días después del anuncio de ABC, la señal dio marcha atrás. Finalmente, este martes por la noche el programa de Jimmy Kimmel volvió a la televisión. Mirando a cámara, Kimmela aseguró que “nunca tuvo la intención de minimizar el asesinato de un joven”, en referencia a sus comentarios sobre Charlie Kirk. Además, agradeció el apoyo de todo el arco político y subrayó la importancia de la libertad de expresión.

El regreso de Jimmy Kimmel y la defensa de la libertad de expresión

Este martes por la noche, el histórico “Jimmy Kimmel Live!” volvió al aire. Con su humor ácido característico, Kimmel dio inicio al programa diciendo: “No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol” ,en referencia a las declaraciones de Donald Trump sobre una supuesta vinculación entre la ingesta de paracetamol y el autismo -declaraciones refutadas por la Organización Mundial de la Salud-.

El programa comenzó con un compilado de medios y figuras públicas que apoyaron al conductor tras las suspensión del programa. “Quizás, sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aún así apoyan mi derecho a compartirlas”, afirmó el conductor, sobre el apoyo que recibió de todo el arco político.

En ese marco, agradeció el apoyo recibido por los políticos conservadores Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul. Kimmel expresó que estas figuras "merecen crédito" por “alzar la voz contra la administración Trump y por el derecho a la libertad de expresión”.

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no en televisión y debemos confrontarlo", expresó Kimmel, sobre la suspensión de sus programa, y agregó: “He escuchado hablar mucho sobre lo que debía o no decir esta noche y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a marcar una gran diferencia", reconoció”.

"Este programa no es importante. Lo que es importante es que vivamos en un país que nos permita tener un programa como este", remarcó Jimmy Kimmel.

Acto seguido, el humorista se refirió directamente a sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, lo que llevó a que cancelen su programa. Con la voz entrecortada, Kimmel afirmó: “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello”.

“Publiqué un mensaje en Instagram el día que lo asesinaron, enviando cariños a su familia y pidiendo compasión, y lo decía en serio. Y lo sigo haciendo. Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones, se trataba de una persona profundamente perturbada (en referencia al asesino)”, siguió el conductor.

“Tengo muchos amigos y familiares en el otro bando a quienes quiero y con quienes mantengo una estrecha relación, aunque no coincidimos en absoluto en política. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie; era una persona enferma que creía que la violencia era la solución, y no lo es”, expresó Jimmy Kimmel.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk

En su programa, Jimmy Kimmel se refirió al asesinato del activista conservador. Por un lado, criticó las reacciones del acto político a partir de la muerte de Kirk -sobre todo el accionar de Trump- y señaló que se estaba intentando crear una imagen del asesino como alguien de la “izquierda radical”, cuando en realidad se habría comprobado que se trataba de un militante republicano.

"La pandilla MAGA (Make America Great Again, el movimiento de Trump) está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk (Tyler Robinson) como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", comenzó Kimmel en uno de sus monólogos

Siguiendo con su discurso, Kimmel criticó el accionar del presidente de Estados Unidos al conocer el asesinato de Kirk. Trump ordenó izar las banderas a media asta en honor al militante conservador. "Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, se burló el presentador.

El asesinato de Charlie Kirk

Charlie Kirk, de 31 años, era uno de los activistas conservadores más influyentes en Estados Unidos. Fue asesinado el pasado miércoles 10 durante un debate político que protagonizaba en el campus de la Universidad del Valle de Utah. Luego de responder una pregunta del público, Kirk recibió un disparo en el cuello, herida que le provocó una enorme pérdida de sangre y, poco después, la muerte.

El padre de Tyler Robinson identificó a su hijo en las imágenes de vigilancia difundidas por las autoridades. Según consta en los documentos judiciales, el hombre reconoció que el arma del ataque coincidía con un rifle que le había regalado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó del crimen a la “izquierda radical” y anunció que participará del funeral, previsto para el próximo 21 de septiembre.

Robinson convivía con una persona que atraviesa un proceso de transición de género, quien aseguró estar impactada por el hecho y accedió a colaborar abiertamente en la investigación.

