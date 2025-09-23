Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

"Soy una auténtica aficionada al fútbol y decidí involucrarme", dijo al asumir. El objetivo es subir de la tercera a la segunda división.

Una joven de 23 años acaba de entrar en la historia del fútbol tras convertirse en la flamante presidenta de un club profesional del fútbol italiano. Hasta donde se sabe, no hay precedentes de una mujer tan joven al frente de un equipo del fútbol profesional.

Se trata de Claudia Rizzo, quien fue designada al frente del Ternana Calcio, de la tercera división del fútbol de Italia, por su padre Gianluigi Rizzo. El empresario compró el club hace un mes y designó a su hija como presidenta.

Ternana Calcio tiene su sede en la ciudad de Terni, en la región de Umbría, y juega en la tercera división del fútbol italiano. El objetivo de su nuevo propietario es ascender a segunda cuanto antes.

Rizzo es un empresario con negocios en el sector de clínicas en Roma. Compró el Ternana hace un mes y decidió colocar a su hija al frente de la gestión.

Leer más: Darío Benedetto, el goleador que se olvidó de cómo meter la pelota en el fondo del arco

Qué dijo la flamante presidenta

"Queridos aficionados rossoverdi, hoy no les hablo solo como hija de un hombre que dio un paso importante al comprar la Ternana, les hablo como mujer, como una auténtica aficionada al fútbol y como alguien que ha decidido involucrarse", dijo Claudia Rizzo en redes sociales. Y añadió: "Hoy comienza mi andadura como presidenta del Ternana Calcio".

El Ternana buscará regresar a la segunda división italiana, un objetivo que su flamante presidenta pretende liderar con estrategias de gestión moderna y cercanía con los hinchas.

Al lado de Claudia Rizzo estará Massimo Ferrero, conocido por su polémico y excéntrico paso como presidente en la Sampdoria, club en el que estuvo desde 2014 hasta su venta en 2023 y en el que llegó a ser incluso arrestado en 2021 por delitos corporativos.

Un antecedente cercano de un directivo tan joven a cargo de un club también es de Italia: en 2008, Alessandro Ruggeri asumió a los 21 años la presidencia de Atalanta por la enfermedad de su padre, Iván Ruggeri, quien estaba enfermo. Su mandato duró dos años, hasta 2010, con la llegada de Antonio Percassi, que sigue siendo a día de hoy el máximo dirigente del club bergamasco.