La Capital | Información General | Trump

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

El influencer conservador de 31 años estaba en un acto en una universidad cuando recibió un disparo fatal

11 de septiembre 2025 · 12:27hs
El referente conservador Charlie Kirk

El referente conservador Charlie Kirk, aliado clave de Donald Trump, fue asesinado este miércoles en un acto público

Charlie Kirk, referente conservador y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles en Estados Unidos. El influencer de 31 años recibió un disparo fatal mientras daba un discurso frente a cientos de personas en la Utah Valley University.

En el momento del disparo, Kirk estaba hablando sobre la violencia relacionada al uso de armas, uno de los problemas estructurales que tiene el país norteamericano. Según las fuerzas de seguridad locales y las autoridades federales que intervinieron (incluyendo al FBI), la persona que disparó lo hizo desde la terraza de un edificio del campus y continúa prófuga. Aseguraron que se recuperó el arma homicida (un rifle de alto poder) y que cuentan con un "buen video" con el que esperan identificar al presunto autor del hecho.

Kirk fue llevado de emergencia a un hospital cercano, y el propio Donald Trump pidió oraciones por su recuperación. Pocas horas después, el presidente confirmó el fallecimiento del activista a través de su red social Truth Social.

"El gran, incluso legendario Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió el corazón de la juventud en Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por todos, especialmente por mí", escribió Trump a modo de despedida.

Embed

>> Leer más: Javier Milei recibirá a una de las funcionarias más polémicas del Gabinete de Donald Trump

Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado

Nacido en octubre de 1993 en el estado de Illinois, Kirk era un referente conservador de Estados Unidos, conocido principalmente por haber fundado a los 18 años la organización estudiantil Turning Point USA. En los últimos años, se había convertido en una de las figuras más mediáticas de la derecha en ese país.

En redes, Kirk sumaba millones de seguidores (más de cinco millones en X). El canal de YouTube de su organización tenía 3.35 millones de suscriptores. Allí, el referente compartía videos de debates con estudiantes progresistas en campus universitarios, entrevistas mano a mano con ciudadanos en la calle, y coberturas de protestas.

Embed - Charlie Kirk Shreds the Myth of Systemic Racism

Kirk centró su activismo en lo que llamaba "ideología de género" y "marxismo desenfrenado" en las universidades. Se oponía al aborto, los derechos de las personas LGBTIQ+, y la migración, y negaba que existiera racismo estructural o sistémico. En el marco de la arremetida de Trump contra la educación superior de su país, que incluye desfinanciamiento y persecución política, el militante asesinado animaba a sus seguidores a denunciar docentes y alumnos que movilizaran ideas progresistas o en defensa de los derechos humanos.

El referente fue clave para movilizar el voto joven en favor de Trump en las elecciones presidenciales de 2024, que terminaron con su triunfo por sobre la candidata demócrata Kamala Harris.

"Gané a los jóvenes por un 37%. Ningún republicano ganó nunca y yo gané por 37%. Y Charlie Kirk te dirá que TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó. Lo ha hecho muy bien y agradezco toda la ayuda", había dicho Trump recientemente, durante una visita de Kirk a la Casa Blanca.

El evento en el que el activista fue asesinado era el primero de una gira por distintas universidades denominada "American Comeback Tour". El hecho tuvo lugar en el contexto de un aumento de la violencia política en Estados Unidos, que incluye el asesinato de una legisladora demócrata de Minnesota en junio, el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania en abril, y el disparo al propio Trump durante acto de campaña el año pasado.

Noticias relacionadas
Este miércoles un rosarino se alzó con el gran premio de Revancha del Quini 6

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos

La Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva

Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por ser riesgosas para la salud

Pami ofrece a sus afilados la posibilidad de atenderse en hospitales exclusivos

Pami: cuáles son los hospitales y centros de salud exclusivos para afiliados

paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Paro universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

Ver comentarios

Las más leídas

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Lo último

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

¿Katy Perry visitó a Cristina Kirchner? El fake que difundió Eduardo Feinmann en vivo

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado durante un evento

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Integran el ranking de los criinales más buscados en Santa Fe. Están prófugos desde octubre de 2023, cuando lograron escapar de una serie de allanamientos
Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Por Facundo Borrego
Política

El día después de la reforma constitucional: ¿quién tiene el poder?

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Por Thamina Habichayn
Política

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría
Política

No solo el financiamiento universitario: el gobierno vetó la ley de emergencia en pediatría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: La encontré de frente y disparó

Adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza: "La encontré de frente y disparó"

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó más de mil millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La Fifa inhibió a Newells, que no podría fichar jugadores por año y medio

La Fifa inhibió a Newell's, que no podría fichar jugadores por año y medio

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

Central está imparable en reserva: quinto triunfo seguido, aunque con una mala noticia

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

La nueva Constitución de la provincia de Santa Fe fue consagrada por amplia mayoría

Ovación
Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Newells sacó un duro comunicado sobre la arbitraria inhibición de FIFA

Newell's sacó un duro comunicado sobre la "arbitraria" inhibición de FIFA

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

Central necesita ser en los enfrentamientos ante Boca el que fue antes del Covid

En Newells, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

En Newell's, el Ogro Fabbiani prueba de cara al viernes: ¿posible cambio de esquema?

Policiales
El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Quiénes son los hermanos Bilbao, prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Ataque incendiario: prendieron fuego neumáticos en la puerta de una casa en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

Un baleado en grave estado y un detenido en una pelea entre vecinos en zona sur

La Ciudad
Por hacer pintadas, diez hinchas de Newells y Central no podrán entrar a las canchas
LA CIUDAD

Por hacer pintadas, diez hinchas de Newell's y Central no podrán entrar a las canchas

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes pueden acceder a descuentos y cómo hacerlo

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Educar a como dé lugar: en hospitales, cárceles y hasta en la casa de los alumnos

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Obras del tricentenario: en octubre se inaugurará un innovador polo de capacitación digital

Pullaro y la nueva Carta Magna: Valoro el diálogo, el debate y los consensos
Política

Pullaro y la nueva Carta Magna: "Valoro el diálogo, el debate y los consensos"

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio
Información General

La provincia busca derribar mitos con el Programa de Prevención del Suicidio

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda
Economía

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos
Policiales

Las pistolas Taser llegan a Rosario después de dos intentos fallidos

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores
LA CIUDAD

Los salones de fiestas infantiles podrían organizar reuniones para mayores

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah
Política

Milei envió sus condolencias a la familia del activista asesinado en Utah

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump
El Mundo

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto
Economía

Inflación: los precios registraron una suba de 1,9 por ciento en agosto

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: el celular de un imputado, en el centro de la investigación

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto
Politica

En medio de la turbulencia, Milei presentará en cadena nacional el presupuesto

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos
La Ciudad

Buscaminata: la rosarina por elección que juega a recorrer la ciudad con otros ojos

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma
Información general

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora
Economía

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentan las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
LA CIUDAD

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos
Economía

Obras sociales y prepagas deben $6.000 millones a hospitales públicos

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Cuatro detenidos por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario