Tylor Chase, antigua estrella de Nickelodeon, fue encontrado en situación de calle

El actor, reconocido por su papel en "El Manual de Led", fue identificado por una usuaria de TikTok en pésimas condiciones por las calles de California

24 de septiembre 2025 · 11:01hs
Desde 2021 que Tylor Chase no se mostraba públicamente

Desde 2021 que Tylor Chase no se mostraba públicamente, año en el que deja de publicar videos en su canal de Youtube

El actor Tylor Chase, quien con su actuación como Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon "El manual de supervivencia de Led" cautivó a miles de fanáticos, fue visto en estos días en situación de calle en la localidad de Riverside, California.

El descubrimiento fue hecho por la tiktoker @lethallalli, quien reconoció haberlo saludado en reiteradas ocasiones en la vía pública antes de difundir el primer video sobre la situación actual de la exestrella. El estadounidense, que marcó la infancia de muchos chicos, se mostró descuidado, vistiendo ropa deteriorada y con dificultad al hablar: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación".

@lethallalli @lethallalli I told him we can help get him a phone!! Or anything will help!! Thank you guys so much for remembering he was so excited !! #tylorchase #fyp #nedsdeclassifiedschoolsurvivalguide #awareness #childhood original sound - lethallalli

La creadora de contenido, al ver el momento en el que se encontraba Chase, decidió iniciar una campaña de apoyo para que pueda salir adelante. La iniciativa de recaudación se lleva adelante a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de fondos para que el actor de 36 años pueda cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, higiene y hogar.

La colecta está resultando un éxito, habiendo juntado más de 1200 dólares hasta el momento. Sin embargo, la madre de Tylor se comunicó con la usuaria de Tiktok para que deje de juntar dinero argumentando que "el dinero no lo beneficiaría ya que no tiene la capacidad para administrar sus recursos". Por ejemplo, en la captura de pantalla que compartió @lethallalli sobre la conversación que tuvieron por Instagram, la progenitora del artistita le dijo: "Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días".

Frente a esto, la tikotker anunció que dejaría de recaudar donaciones, aunque manifestó su deseo de otorgarle lo recaudado: “Hay dinero que me gustaría al menos darte porque no sé qué más hacer con él. El dinero no es para mí y no es mi deseo recibirlo”, expresó.

Finalmente, la madre de Tylor agradeció el gesto de la seguidora y aceptó recibir ese dinero para ayudar a su hijo: Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, señaló.

La carrera del actor Tylor Chase

Nacido en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos, Chase alcanzó la popularidad a una edad temprana gracias a su participación en El manual de Ned, donde compartió elenco con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Su carrera continuó con apariciones en reconocidas producciones como Everybody Hates Chris y la película Good Time Max (2007). También incursionó en el mundo gamer al prestar su voz al personaje Hank Newbern en el videojuego L.A. Noire (2011). Años más tarde, en 2014, abrió un canal de YouTube en el que compartía poemas y actuaciones, lo que le permitió mantener un vínculo cercano con sus seguidores.

No obstante, desde su último video publicado en octubre de 2021, el actor se mantuvo inactivo en redes sociales, generando incertidumbre en los fans sobre su situación actual.

