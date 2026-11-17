El joven rosarino se preparaba para su presentación el 5 de diciembre pero a través de sus redes sociales confirmó que queda suspendido

El joven rosarino Valentino Merlo canceló el show que tenía previsto en el Hipódromo de Palermo . A pocos días de hacer participado de los espectáculos para el Papa León, presentarse en el programa "PH" de Andy Kusnetzoff y en la previa de su participación en la inauguración de la avenida Jorge Newbery en Rosario, prevista para este viernes 20 de noviembre, el artista tenía en agenda un gran show en Buenos Aires . Sin embargo, dio a conocer a través de sus redes sociales que la presentación quedó cancelada.

El show en el Hipódromo de Palermo estaba previsto para el próximo 5 de diciembre. “ Para hacer un Hipódromo, tenés que ver cómo viene tu carrera, cómo viene la gente y tenés que investigar. Ya empezamos con los ensayos y ahí voy a presentar un poquito los tres momentos de mi carrera que me pasaron: el principio, donde todo comenzó; el medio, que es lo que me pasó a principios de este año, más o menos, después de que saliera ‘Hoy’, que fue un tiempo de sobrepensar todo, de entrar en un pozo del que no podía salir; y el último momento es ahora, en el que me estoy concentrando en disfrutar, que volvió la fe, que volvieron las ganas de cumplir, de conseguir sueños y de seguir para adelante con toda la familia”, había dicho a La Capital sobre su presentación .

>> Leer más: Valentino Merlo recibió un obsequio especial para cantarle al Papa León XIV

En un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, el rosarino dio a conocer los motivos de la cancelación del show. “Con mucha tristeza queremos comunicarles que el show de Valentino Merlo, previsto para el próximo 5 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, queda suspendido”, comienza diciendo el comunicado.

“Esta no es una decisión fácil. Detrás de cada presentación hay sueños, esfuerzos, ilusión y muchísimas ganas de compartir con ustedes una noche inolvidable”, expresaron. Y agregaron: “Siempre buscamos brindar un espectáculo a la altura del cariño y el apoyo que recibimos de nuestro público. Por eso, creemos que lo más importante es cuidar cada detalle y respetar la experiencia que ustedes merecen”.

Luego, detallaron que todas las entradas adquiridas serán reembolsadas en su totalidad a través de los canales oficiales de venta.

“Lamentamos profundamente esta situación y agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañan en cada paso”, concluye el comunicado, que lleva la firma del artista y de su equipo.

>> Leer más: Valentino Merlo emocionó a miles de jóvenes en la vigilia del Papa y vivió un cruce muy particular