Murió un futbolista tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de inferiores

Abel Núñez integraba las inferiores de FC Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella. Había sido operado tras el episodio, pero su estado no mejoró

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Abel Núñez, un futbolista juvenil de categoría 2008 que sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de inferiores . El joven integraba las divisiones formativas de Fútbol Club Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz, durante un encuentro entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz por la sexta fecha de la Copa de Plata de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En dicho encuentro, Núñez recibió un pelotazo en la cabeza que lo dejó inconsciente . Tras el episodio, las autoridades suspendieron el encuentro y también el partido de sexta división, que debía disputarse a continuación.

Luego del accidente, FC Ezeiza informó a través de sus redes sociales que el juvenil atravesaba un momento delicado y que había necesitado una intervención quirúrgica. En ese mensaje, la institución convocó a la comunidad futbolística a acompañar a la familia y sumarse a una cadena de oración.

Sin embargo, pese a la operación, su estado de salud no mejoró y falleció este domingo.

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El dolor de Nueva Estrella y FC Ezeiza por la muerte del juvenil

Además de jugar al fútbol once en FC Ezeiza, Abel Núñez integraba la Reserva de futsal de Nueva Estrella.

Tras conocerse su fallecimiento, el club publicó un comunicado para despedir al jugador y acompañar a sus seres queridos: "Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad".

El mensaje también destacó el vínculo del juvenil con la institución: "Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar".

Por su parte, FC Ezeiza también despidió al futbolista con un mensaje en sus redes sociales: "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar".