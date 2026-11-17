La Municipalidad de Rosario ratificó el cronograma luego de la inspección de los daños en el predio del parque nacional a la Bandera

Aunque la actividad de la noche del lunes se suspendió debido al mal tiempo, Colectividades finalizará este martes. La Municipalidad de Rosario confirmó que la despedida se desarrollará de acuerdo a lo previsto , más allá de los daños que ocasionó el temporal.

"Hoy va a ser el gran día de cierre" , anunció la secretaria de Deporte y Turismo de la ciudad, Alejandra Mattheus . En cuanto al escenario actual en el parque nacional a la Bandera, aseguró a través de LT8 que "no hubo grandes destrozos" como consecuencia de la lluvia y las ráfagas de viento que interrumpieron el evento en la jornada previa.

La funcionaria enfatizó que "ninguna de las colectividades sufrió daños en sus estructuras". Aunque hacia el mediodía quedaban algunas tareas pendientes para reacondicionar el lugar, afirmó: "A partir de las 19, la fiesta va a suceder con normalidad" .

El 42° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades termina este miércoles a las 0.30. Las autoridades locales recordaron que el personal de las cajas cierra la atención al público media hora antes , tal como viene sucediendo desde que arrancó el evento.

En cuanto a las secuelas de la tormenta del último lunes, Mattheus indicó que sólo hubo "algunos daños menores de estructuras que no resisten el viento". En este sentido, aseveró que "los 49 estands están intactos" a la vera del río Paraná.

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"Estamos trabajando para reforzar las lonas que se cayeron", comentó la secretaria municipal. A esta labor se sumó la recorrida para limpiar los sectores anegados del parque, sobre todo aquellos que estaban a la sombra en el inicio de la mañana. Para completar el panorama precisó: "Estamos con camiones atmosféricos y vamos a tirar arena para que esta noche tengamos el gran cierre que todos nos merecemos".

La organización de la última noche del encuentro se complicó debido a una tormenta que tampoco permitió completar la penúltima jornada. Las actividades se cancelaron este lunes y el predio fue desalojado debido a un alerta meteorológica amarilla. La tormenta se desató después de las 22 con 52 milímetros de agua caída en cuestión de minutos, mientras que varias ráfagas de viento sucesivas excedieron los 70 kilómetros por hora.

Un balance preliminar positivo en Colectividades

Al margen de los inconvenientes habituales en cuanto al tiempo, la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario (Acer), Lydia del Grosso, hizo un balance "muy positivo" de la fiesta. "La mayoría de los estands están contentos, sobre todo con la venta de comidas típicas", manifestó.

Si bien surgieron varias alertas meteorológicas desde la apertura del 6 de noviembre, el evento finalmente sólo perdió una de las diez noches programadas. Al respecto, la titular de la entidad opinó que la fiesta fue un éxito y agregó: "Nos dejó un desarrollo permanente durante casi nueve días".

Por último, Del Grosso aclaró que el encuentro se suspendió inmediatamente por el aviso de Defensa Civil. "Ni bien nos dieron la orden de cerrar, la gente se fue desconcentrando. Sólo quedaron las personas de guardia y algunas que estaban tratando de sacar el agua", puntualizó.