La artista anunció durante una presentación en Chaco que pronto estará disponible su interpretación del clásico religioso. Las regalías van a donarse

Entre las múltiples repercusiones de la visita del Papa León XIV a la Argentina, una inesperada fue la viralización de la canción “Alma misionera”. El clásico del repertorio confesional estuvo de pronto en boca de todo el mundo, más allá de su fe. En este contexto, Soledad Pastorutti , que cantó el tema frente al Sumo Pontífice, anunció que pronto lanzará su versión del clásico.

La santafesina comunicó la noticia durante su presentación en el festival Chaco Vibra Solidario en la ciudad de Resistencia, y aclaró que la grabación no busca aprovechar la renovada popularidad del tema para provecho propio.

"Vamos a grabar una versión, ya lo hicimos en realidad, que va a salir esta semana. Las regalías van a ser en beneficio de alguna institución de bien público, porque la verdad es que no podemos creer las cosas que pasaron con la canción", compartió Pastorutti, luego de cantar el tema a pedido el público.

La canción circula hace varias décadas en el universo religioso a nivel global y en esta circulación, cruzada por traducciones, ha adquirido distintas letras. "Es una canción que todos conocemos, que tiene varias letras. Yo elegí 'cuando falte la alegría'. Me gusta más la palabra alegría", comentó la Sole, en referencia a una de las frases del estribillo.

Pastorutti interpretó "Alma Misionera" junto a su hermana Natalia el pasado lunes 9 de noviembre, durante en la previa de la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles. Las artistas aparecieron de manera sorpresiva en lo que fue una de las primeras actividades de la agenda del Sumo Pontífice en el país, y de cierta manera dieron el puntapie inicial para el furor por el tema que marcó la visita del Papa.