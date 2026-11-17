Desde el área de seguridad de la provincia, la entidad Leprosa sufrió un castigo por el ingreso de un niño al campo de juego en el Coloso del Parque

Newell's. El equipo de Kudelka derrotó 2-1 a Central Córdoba, en un encuentro disputado el 19 de octubre.

Todavía algunos recuerdan hasta de manera graciosa el ingreso de un chico en el partido que Newell's jugó de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero , por la decimotercer fecha de la Liga Profesional, en el estadio Marcelo Bielsa. En aquel momento, un niño ingresó al promediar la segunda etapa con el objetivo de conseguir algún saludo de un jugador y protagonizó un momento hasta simpático , eludiendo a tres o cuatro personas de seguridad y dejando a alguno de ellos tendido por el piso.

Tras la corrida por el campo de juego, el niño -de cerca de 11 años- volvió a su palco y parecía que la historia quedaba ahí, como algo hasta curioso. Pero en las últimas horas, se conoció que la Secretaría Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe dispuso una sanción a la Lepra por este incidente menor.

Según lo informado a la institución del Parque de la Independencia, se resolvió en el artículo 1 " clausurar el palco Nº 3, de ubicación tercero de centro norte, del estadio del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario, por el término de una (1) fecha en la cual, el referido club, oficie de local en cualquier torneo que dispute".

Por lo que pudo averiguar Ovación, dicha pena fue informada hace más de diez días y, por ende, ya fue cumplida en el último encuentro que el Rojinegro jugó en el Coloso del Parque ante Unión, por la decimoquinta fecha del torneo Clausura.

De esta manera, si el equipo dirigido por Frank Kudelka pasa de fase e Independiente Rivadavia de Mendoza vence a Boca, los dueños del palco 3 podrán concurrir al Marcelo Bielsa para disfrutar el cotejo por los cuartos de final de la Liga Profesional. En caso que Newell's derrote al Lobo, pero el Xeneize haga lo propio con la Lepra mendocina, los del Parque deberán definir los cuartos en la Bombonera.

Vuelta a los entrenamientos

Después de dos días de descanso, el plantel de Newell's volvió a los entrenamientos este martes, por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas, con miras al partido que disputará por los octavos de final de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata.

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En la carrera por la recuperación de los lesionados, el que aparece complicado para estar a disposición del cuerpo técnico es Bruno Cabrera, quien sufrió una lesión muscular tras el partido frente a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

Más allá de eso, entre las buenas noticias estaría la recuperación de piezas claves para el entrenador Rojinegro, ya que Lautaro Gianetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro y Franco Escobar volverían a estar en consideración para el viaje a La Plata.