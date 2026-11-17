El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe dejará su cargo en dos semanas y recibió un homenaje del sindicato. Habló de su identidad. Las chances de saltar a la política

Rafael Gutiérrez dejará el Poder Judicial el primero de diciembre próximo luego de más de cinco décadas consecutivas y 26 años en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El sábado se despidió en un homenaje frente a los trabajadores judiciales, pero también alimentó intenciones de seguir en la vida pública santafesina.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe celebró el Día del Trabajador/a Judicial en el Club de Campo "Compañero Juan Enrique Cisneros" y aprovechó el marco para darle un especial reconocimiento a Gutiérrez, con motivo de su próxima jubilación.

La jornada contó con la presencia de las autoridades electas de la entidad gremial, el secretario general Alejandro Nucci y la Secretaria Ejecutiva María Elena Martínez .

“El momento más conmovedor del homenaje estuvo marcado por el profundo agradecimiento hacia la trayectoria de Gutiérrez, cuya labor dejó una marca imborrable en la familia judicial santafesina. Su cercanía con los trabajadores/as y su incansable entrega representaron una guía y un sentido de vocación a lo largo de los años, transmitiendo la fortaleza de una vida dedicada a la justicia y la comunidad”, sostuvo en un comunicado el sindicato.

La distinción otorgada por la conducción sindical destacó su compromiso ético y gremial en la defensa de los derechos de los trabajadores/as, el resguardo de la independencia del Poder Judicial y su constante búsqueda de aras de una justicia más cercana y moderna.

Rafael Gutiérrez recibiendo una placa del Sindicato de Judiciales de Santa Fe

No será fácil alejarse completamente de la vida pública para el actual presidente de la Corte. Entre sus deseos está la política, precisamente la actividad legislativa como diputado provincial por el justicialismo.

Aún no pasa de un deseo porque el peronismo está en pleno reordenamiento interno. Gutiérrez cuenta con una trayectoria institucional extensa, vínculos construidos durante décadas y conocimiento del funcionamiento del Estado. Pero su ingreso también dependerá de cómo se acomoden las distintas corrientes internas y de qué lugar estén dispuestas a ofrecerle.

El sábado hizo explícita su identidad política lo que alimentó las intenciones de ser candidato. "Soy hijo de un justicialista; con mi hermano fuimos educados en una familia justicialista. Desde los 25 años integré el Poder Judicial. Yo era justicialista el día que votaba, pero no en mi función judicial, que es donde me debo a toda la gente que recurre a nosotros”, dijo.

"Y ahora que me estoy yendo, les aseguro que donde me toque estar seguiré luchando por esos principios. Mi única obligación es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores". Con el cierre de listas previsto para febrero, los tiempos políticos empiezan a correr.