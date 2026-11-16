Colectividades con una yapa más: la fiesta más popular de Rosario se extiende hasta mañana La fiesta terminará un día después de los previsto para compensar el segundo día perdido por lluvia y ante la gran respuesta del público 16 de noviembre 2026 · 07:17hs

La Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario y el municipio de Rosario definieron que la fiesta más convocante de la ciudad culmine el martes 17 de noviembre. La gran afluencia de público sumada a los 2 días que el evento tuvo que suspenderse por cuestiones meteorológicas llevaron a determinar la extensión.

De esta manera quedan 2 días más para disfrutar la gastronomía y expresiones culturales de las mas de 50 colectividades que participan de la fiesta.

Durante lunes y martes el evento abrirá sus puertas a las 19 y cerrará a las 0.30 h. El operativo de tránsito también se ampliará hasta el último día de Colectividades.

El escenario principal "Rafael Ielpi" tendrá una vasta agenda de danzas del mundo durante toda la noche. Por su parte, el stand de Argentina también contará con programación en su escenario con diversas propuestas de folclore además de la variada oferta de gastronomía argentina.