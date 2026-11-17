La apertura será este viernes, desde las 18.30, en el acceso al aeropuerto de Rosario. Estarán Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar. Entrada libre y gratuita

La avenida Jorge Newbery estrenará su remodelación integra l este viernes 20 de noviembre con un evento abierto al público. La inauguración combinará espectáculos musicales, exhibiciones de automovilismo y actividades recreativas desde las 18.30 , en la rotonda de acceso al Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.

La propuesta artística incluirá shows de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar . Además, los fanáticos del automovilismo podrán visitar una exposición de vehículos del Turismo Carretera (TC), con la presencia de los pilotos Agustín Canapino y Mariano Werner. La jornada también ofrecerá una muestra de autos antiguos.

El gobierno de Santa Fe ejecutó la remodelación con una inversión superior a los $69.000 millones . Una Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA, tuvo a cargo los trabajos.

El proyecto duplicó la calzada entre avenida Real y Wilde y construyó un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña, paralelo al que ya existía. En el puente original, los equipos renovaron las barandas y los cordones y realizaron mejoras en la ciclovía. También reforzaron los terraplenes de ambas estructuras con revestimientos de hormigón.

La intervención incorporó veredas, cordones y ciclovías, además de iluminación, semáforos y señalización. También contempló el parquizado de los espacios laterales y la renovación de los accesos a las viviendas que lo requerían.

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El nuevo acceso al aeropuerto de Rosario

La obra incluyó una nueva entrada al Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, con una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 150 metros de largo y 20 metros de ancho. El acceso cuenta con cantero central, iluminación, alcantarillado y dársenas para colectivos.

Tanto la rotonda como la calle tienen una estructura de pavimento que combina una base de suelo tratado con cal, una capa de hormigón y una superficie de rodamiento de hormigón con cordones integrados.

Para construir la nueva calle, además, los equipos elevaron el nivel del terreno mediante un terraplén.

La remodelación también incorporó infraestructura para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. Los trabajos sumaron un conducto subterráneo de hormigón que recoge el agua y la conduce hasta el arroyo Ludueña.

El sistema incluye obras hidráulicas secundarias y un emisario subterráneo que recorre más de la mitad del corredor intervenido. Estas instalaciones buscan mejorar el drenaje en la zona.