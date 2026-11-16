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El vocero de Milei estará de local en la Fundación Libertad con conferencia de prensa incluida

Adrián Ravier visitará el jueves Rosario para tener contacto con los periodistas como habitualmente hace en Casa Rosada. Luego, un panel en el think tank liberal

16 de noviembre 2026 · 09:44hs
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El vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, llega a Rosario

La visita del vocero presidencial, Adrián Ravier, a Rosario tendrá como marco su participación en el XXII Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad, que se realizará este jueves por la tarde. Previamente realizará una conferencia de prensa como son las habituales en la Casa Rosada.

El encuentro reunirá a representantes de Nación, gobierno provincial, municipios y empresarios para debatir sobre competitividad, inversiones, equilibrio fiscal y transformación productiva. "Repasará las políticas nacionales que tuvieron impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales", anuncian.

Ravier brindará una conferencia de prensa a las 11, antes de participar de las actividades del Congreso, previstas desde las 14. Su presencia abre una oportunidad para conocer cómo interpreta el gobierno nacional la situación económica de Santa Fe y qué respuestas tiene frente a los planteos de los sectores productivos de la provincia.

Vocero de Milei

La agenda reciente de Ravier ofrece algunas pistas sobre los asuntos que podrían trasladarse a la conferencia rosarina. La actividad económica y los indicadores del Indec que mostraron a la inflación por encima del 2% podrían ser foco de consultas.

En septiembre, respaldó los cuestionamientos de Milei a las mediciones desestacionalizadas del organismo estadístico, argumentando que los cambios en la estructura productiva pueden alterar los patrones históricos de medición.

Quizás el mensaje del Papa León XIV tras su paso por el país vuelva ser parte de la presentación. En su última conferencia, del 11 de noviembre, defendió la compatibilidad entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. También sostuvo que el programa de Milei pone la economía al servicio de las personas, en respuesta a los planteos del Pontífice.

Discapacidad y universidades podrían ser otros temas de consulta, sobre todo por el fuerte peso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el mapa argentino. Ravier anticipó que el Presupuesto 2027 contempla mayores recursos para las universidades, aunque insistió en reclamar transparencia sobre el uso de los fondos.

Más allá de la agenda nacional, la presencia de Ravier en Santa Fe abre interrogantes específicos. ¿Qué evaluación hace Nación del desempeño económico de Santa Fe? ¿Habrá novedades sobre obras de infraestructura, rutas nacionales y compromisos pendientes con la provincia cuando el Presupuesto nacional es escueto en obras para Santa Fe? ¿Hay algún acercamiento electoral entre el gobiernod e Unidos y el de La Libertad Avanza?

El Congreso tendrá también la participación del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, y de los intendentes de Rosario Pablo Javkin, de Santa Fe Juan Pablo Poletti, de San Lorenzo Leonardo Raimundo, y de Rafaela Leonardo Viotti. El contrapunto entre la visión económica nacional, la provincial y las experiencias municipales puede ser uno de los aspectos más interesantes de la jornada.

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