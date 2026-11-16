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Persecución policial en pleno microcentro: lograron atrapar a un motochorro y quedó todo grabado

La Policía de Santa Fe atrapó a un hombre que intentó escaparse luego de robar un celular. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la detención

16 de noviembre 2026 · 14:02hs
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La policía detuvo a un motochorro por un robo en el microcentro de Rosario

La policía detuvo a un motochorro por un robo en el microcentro de Rosario

Un joven de 23 años fue detenido este fin de semana luego de una persecución en el microcentro de Rosario tras robar celulares a bordo de su motocicleta. La policía secuestro el rodado y dos teléfonos, uno de ellos descartado a más de un kilómetro de donde finalmente fue detenido. Las cámaras de seguridad registraron el momento donde los uniformados capturaron al delincuente.

Personal de la Brigada Motorizada y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Rosario atraparon este sábado a un joven de 23 años, identificado como Mauricio Valentín G., luego de una persecución que se extendió por más de dos kilómetros.

Minutos después de las 14 del pasado sábado, agentes de la Brigada Motorizada divisaron a un motociclista a bordo de una Honda Wave de color negra en la zona de Sarmiento y Urquiza. El conductor del rodado se negó a detenerse frente al pedido de los policías y huyó.

Ante esto, la policía inició un seguimiento controlado por las distintas calles del centro de Rosario, mientras se comunicaba con el 911, que dio apoyo con el Comando Radioeléctrico.

Persecución y detención

Según el relato policial, Mauricio G. intentó escapar a toda velocidad hacia el oeste y rompiendo las reglas de tránsito. En Presidente Roca y San Lorenzo, el motochorro descartó un celular Samsung S24 Ultra de color negro.

De todas formas, en su escape giró hacia el sur donde finalmente fue detenido en la zona de Mitre y Mendoza. Una vez reducido, al ladrón se le secuestró un celular Motorola de color gris con funda naranja y la moto Honda.

En la persecución resultó herido un efectivo policial que en Mitre y San Juan, 100 metros antes de la detención, fue embestido por un Volskwagen Suran de color gris, conducido por un hombre de 72 años. El agente policial sufrió escoriaciones leves en pierna y brazo derechos, por lo que recibió asistencia médica del servicio del Sies en el lugar, sin requerir traslado a sanatorio de la zona.

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