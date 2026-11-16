La divisa informal saltó $25 este lunes en la ciudad. El dólar oficial también subió, mientras que el contado con liquidación superó los $1.680.

El dólar blue rompió este lunes la barrera de los $1.600 en Rosario y alcanzó un nuevo máximo nominal, en una jornada marcada por las subas de las distintas cotizaciones de la moneda estadounidense. En el mercado informal de la ciudad, la divisa registró un incremento de $25 y terminó cotizando a $1.584 para la compra y $1.616 para la venta , en medio de una renovada atención de los inversores sobre la brecha cambiaria.

El salto del dólar paralelo se produjo en sintonía con el movimiento del mercado oficial y de los dólares financieros. La tendencia alcista de las últimas semanas volvió a cobrar impulso, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA), el riesgo país y la distancia entre las distintas cotizaciones.

En Rosario, el dato más significativo fue que el blue atravesó por primera vez el umbral de los $1.600 , una referencia que vuelve a poner al mercado informal en el centro de la escena cambiaria. La cotización para la venta quedó $41 por encima de la que ofrece el Banco Nación para el dólar minorista.

El movimiento del dólar informal estuvo acompañado por un nuevo incremento del tipo de cambio oficial. El dólar mayorista avanzó $7,50, equivalente al 0,49%, y cerró en $1.551 . De esta manera, quedó un 27,13% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido para este lunes en $1.971,72.

Por su parte, el dólar minorista del Banco Nación aumentó $5 y llegó a $1.575 para la venta, con lo que también alcanzó un nuevo máximo nominal. El promedio diario que elabora el Banco Central sobre la base de las cotizaciones de las principales entidades financieras se ubicó cerca de $1.572.

Las mayores diferencias aparecieron en los dólares financieros. El contado con liquidación (CCL) superó los $1.680 y se ubicó en $1.684,10, con una suba del 0,4%. Así, la distancia respecto del dólar mayorista alcanzó el 8,6%.

En tanto, el dólar MEP avanzó un 0,5% y cotizó a $1.584,84, un valor cercano al precio de compra del blue en Rosario.

Qué espera el mercado para el dólar a fin de año

Las operaciones con contratos de dólar futuro también reflejaron la tendencia alcista. Durante la jornada se registraron aumentos generalizados en los distintos plazos, aunque las cotizaciones pactadas para los próximos meses se mantuvieron por debajo del precio actual del dólar informal.

Para fines de noviembre, el mercado negoció contratos que ubican al dólar mayorista alrededor de $1.566. En tanto, las operaciones con vencimiento a fines de diciembre marcaron una referencia de $1.596,50 para el tipo de cambio oficial.

Estos valores reflejan los precios negociados en el mercado de futuros y no constituyen una cotización asegurada para las próximas semanas.

La brecha cambiaria y el riesgo país, bajo la mirada de los inversores

Más allá de la suba del dólar blue, los operadores siguen de cerca la relación entre el tipo de cambio, la inflación y el riesgo país. La preocupación pasa por la apreciación del peso en términos reales, en un año en el que los activos argentinos acumulan retrocesos.

En lo que va de 2026, el dólar oficial registra un incremento cercano al 6%, aproximadamente 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. Esa diferencia implica que el tipo de cambio perdió competitividad frente a la evolución de los precios internos.

Al mismo tiempo, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, una señal de las dificultades que todavía enfrenta la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que la relativa estabilidad cambiaria de corto plazo contrasta con la evolución del riesgo soberano. Según la firma, el riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos registrados el 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores, mientras que el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.

La consultora identificó algunos factores que podrían contribuir a sostener la estabilidad nominal en los próximos meses. Entre ellos aparecen los ingresos de divisas provenientes del financiamiento, el superávit energético y la cosecha fina que comenzaría a aportar dólares desde diciembre.

A esas variables se sumaría el aumento estacional de la demanda de pesos hacia fin de año, vinculado con las necesidades de liquidez propias de diciembre.