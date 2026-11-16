La Capital | Policiales | Santino Alvarado

Incautaron una camioneta que estaría vinculada a Santino Alvarado, hijo del narco Esteban Alvarado

El vehículo apareció abandonado detrás de una estación de servicios en Funes. Tenía en su interior anotaciones

16 de noviembre 2026 · 13:47hs
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La camioneta que está vinculada a la causa de Santino Alvarado

Foto: Policía de Santa Fe.

La camioneta que está vinculada a la causa de Santino Alvarado

La policía incautó en las últimas horas una camioneta que estaría vinculada a la causa por la que está preso desde el jueves Santino Alvarado, el hijo del capo narco Esteban Alvarado condenado a prisión perpetua como jefe de una organización criminal.

Se trata de una camioneta Ford Territory de color gris que fue hallada en un campo ubicado detrás de una estación de servicios Shell de calle Galindo al 3400 de Funes. Según la información oficial, en el interior del vehículo la policía halló un papel con anotaciones vinculadas al tráfico de drogas de diseño, chips telefónicos y tres talonarios de pagarés, más un cuchillo.

El hallazgo de la camioneta se dio de manera más bien fortuita. De acuerdo con fuentes oficiales, efectivos policiales que patrullaban por la zona de Funes recibieron la denuncia de un vecino, quien dio cuenta que hace algunos días habrían dejado una camioneta en un campo ubicado detrás de un surtidor de combustible situado en calle Galindo de esa ciudad.

Qué se estableció sobre la camioneta

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que el rodado no presentaba el dominio en la parte trasera, pero sí una patente en la trompa que estaba doblada en tres como para impedir la lectura de los guarismos. Los policías hicieron la consulta de rigor a la central de Emergencias 911, y de esa forma se estableció que el rodado pertenecía a un tal Jeremías Eloy T.

>> Leer más: La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Con esa información, los agentes de dirigieron al domicilio que figuraba en la base de datos. Ese lugar, entrevistaron al padre de Jeremías, quien declaró ante los policías que su hijo había sido detenido junto a Santino Alvarado, en el mega operativo realizado entre la noche del jueves y madrugada del viernes pasado.

Según las fuentes oficiales, mientras la policía seguía realizando las averiguaciones sobre el asunto en torno a la camioneta, se presentó en el lugar Joaquín. D. quien manifestó ser el dueño del vehículo e intentó llevarse lo del lugar, pero como no pudo acreditar ser el dueño quedó demorado y trasladado a la seccional 23ª de Funes.

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