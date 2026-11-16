Despegó de Cabo Cañaveral el 5 de septiembre de 1977. El próximo miércoles llegará a cubrir sus primeros 25.902 millones de kilómetros

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Dado que la luz se mueve a casi 300.000 kilómetros por segundo, un año luz es equivalente a 9.460.730.472.581 kilómetros.

Entonces, un día luz son 25.902 millones de kilómetros. Es la distancia que recorre la luz en 24 horas, trayecto que a la sonda espacial Voyager 1 le tomó 49 años. Para ser más precisos, recién el próximo miércoles a las 7.16 con siete segundos (hora argentina) Voyager 1 se convertirá en el primer objeto creado por el ser humano en alejarse un día luz del planeta Tierra.

Primero despegó de Cabo Cañaveral la sonda Voyager 2 y, 16 días después, el 5 de septiembre de 1977, Voyager 1 encendió sus propulsores para dar inicio a su misión: visitar Júpiter y Saturno aprovechando una alineación de los planetas que se repite cada 175 años.

Tardó un año y medio en pasar junto a Júpiter, y necesitó 21 meses más para llegar a Saturno. Voyager 1 se acercó a su luna Titán y salió despedida a unos 61 mil kilómetros por hora para empezar a batir récords. En 1990 tomó la imagen más distante de la Tierra, el icónico "punto azul pálido" visto desde más allá de Neptuno ("donde vivieron todas las personas que conocés, todas las personas de las que oíste hablar y todos los seres humanos que existieron", dijo alguna vez Carl Sagan). En 1998 se convirtió en el objeto más alejado creado la humanidad, y en agosto de 2012 fue el primero en salir de la heliosfera.

A un día luz de casa

Este miércoles, cuando la Voyager 1 alcance la distancia de un día luz de la Tierra, sus señales de radio tardarán exactamente 24 horas en llegar a nuestro planeta a la velocidad de la luz

El proyecto Voyager también contempló la posibilidad de que una civilización extraterrestre se encuentre en algún momento con la nave. Y para eso creó el Disco de Oro, un mensaje de la humanidad creado por el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan que contiene sonidos de la Tierra (viento, lluvia, truenos, olas, pájaros, ballenas, animales, pasos, latidos, risas), música (obras de Bach, Beethoven y Mozart, melodías tradicionales japonesas, indias y peruanas, y "Johnny B. Goode", de Chuck Berry), 115 imágenes (anatomía humana, reproducción, ADN, matemáticas, química, paisajes, animales, ciudades, alimentación), datos científicos y saludos en 55 idiomas.

También está la voz de un nene de 6 años llamado Nick, hijo de Carl Sagan. "Hola, de los niños del planeta Tierra", se lo escucha decir en la grabación.

¿Y cómo haría un hipotético extraterrestre para reproducir el disco? Voyager dispone de un tocadiscos y un mapa de instrucciones visuales, que también incluye la localización de nuestro sistema solar en el espacio y una pequeña cantidad de uranio-238 el que, sometido a pruebas sobre su desintegración, podría ayudar a estimar cuánto tiempo transcurrió desde que se fabricó el disco.

Un viaje casi "eterno"

La Voyager 2 despegó de la Tierra unos días antes pero todavía está lejos de alcanzar su primer día luz de navegación, lo cual ocurrirá (si todo va bien) en 2035. Mientras tanto, la Voyager 1 sigue camino, y una vez que se agote su energía seguirá desplazándose por el espacio interestelar durante miles (quizás millones) de años, ya como un cuerpo inerte y sin posibilidades de comunicarse con la Tierra.

Supongamos que la nave siga desplazándose a la misma velocidad. La Nasa calcula que tardará 18.000 años en completar un año luz. Y estima que en el año 40.272 pasará más o menos a 1,7 años luz de una estrella llamada AC+79 3888, en la constelación de la Osa Menor.