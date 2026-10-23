Valentino Merlo, del Saladillo a los grandes escenarios: "La palabra imposible ya no existe en mi vida"

El rosarino ganó el Martín Fierro de la Música como artista revelación. En diálogo con La Capital, repasó su camino y los sueños que aún le quedan por cumplir.

“Vamos a seguir en el Gran Rex, pero el Movistar Arena siento que sería un sueño. Y otro sueño es llenar estadios”, decía Valentino Merlo en diálogo con La Capital, a tan solo unos días de su primer show en la ciudad que lo vio nacer y crecer. Un año y medio después, el joven rosarino llenó tres Gran Rex y se convirtió en el artista más joven en presentarse en el Movistar Arena.

Pero eso no fue todo . El chico que se hizo viral por un video cantando “Como una flor” no paró de crecer. Después de presentarse en el Anfiteatro Municipal de Rosario con tan solo 16 años, pasó por algunos de los festivales más importantes del país, formó parte de FA! y fue invitado a uno de los shows de FUTTTURA, el espectáculo de Tini en Uruguay. En Rosario, compartió escenario con La Sole, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Abel Pintos y Cacho Deicas ¡ durante la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 en el Monumento a la Bandera. Hace menos de un mes, además, se consagró ganador del Martín Fierro de la Música como artista masculino revelación.

Mientras se prepara para su próximo show, nada más y nada menos que en el Hipódromo de Palermo , el próximo 5 de diciembre, el rosarino volvió a dialogar con La Capital. Valentino habla entre risas y con alegría. En sus palabras sigue apareciendo el cariño por su familia y la ilusión de quien, aun después de cumplir tantos sueños, todavía tiene muchos por delante. Conserva la energía de aquel chico de bermudas y sombrero de verano que, con apenas 15 años, se animó a cantar frente a las piletas del Saladillo. Cuenta anécdotas con entusiasmo, recuerda momentos de su carrera con la sorpresa de quien todavía no termina de dimensionar todo lo que vivió y, casi sin darse cuenta, vuelve una y otra vez a Rosario.

Sin embargo, el tiempo también hizo lo suyo. Valentino hoy es un artista que reconoce las dificultades, que atraviesa dudas, que asume la responsabilidad de su crecimiento y empieza a descubrir todo lo que implica sostener una carrera que no para de avanzar.

En la previa de su presentación, Valentino habló sobre su recorrido musical, el trabajo junto a su familia, los sueños que todavía quiere cumplir y su vínculo con Rosario.

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En la última charla que tuviste con La Capital, nos contabas que tu gran sueño era llegar al Movistar Arena. Después de eso, hiciste tres Gran Rex y te convertiste en el artista más joven en presentarte en el Movistar.

Fue una locura. Me pongo a pensar en ese chiquitito que soñaba cosas tan grandes y que, al final, se terminaron dando. Obviamente, todo eso fue fruto del trabajo y el sacrificio, de mi familia, de mi equipo y mío. Es una locura haberlo deseado, trabajarlo y que se dé tan pronto. Lo del Movistar Arena, yo caí al otro día en todo lo que me había pasado. Me senté a comer con mi hermano y le dije: "Qué locura que acabamos de vivir. No puede ser". No podía entenderlo. Me metí a bañar y pasaban los minutos. El baño es el lugar donde más desconecto de todo. Dejo que caiga el agua y dejo todos mis sentimientos, y es como que me afloja todo un poco. Me puse debajo del agua y no paraba de llorar, porque se me venía la imagen a la cabeza de ese Valentino chiquito, mirando el techo, imaginando esto, soñándolo, trabajándolo, dudando de si en algún momento iba a pasar, y se terminó dando.

Después de eso, también pasaste por experiencias inolvidables: cantantes en los Premios Gardel, estuviste en el ciclo FA! y también te invitó Tini a un show en Uruguay. ¿Cómo viviste esa experiencia?

Ella es una genia. Recibí la invitación, me acuerdo de que ese fin de semana no teníamos nada y mi papá me dijo: "Bueno, no sé si contarte, pero está la posibilidad de cantar con Tini en Uruguay". Y yo empecé a saltar, no sabía qué hacer, porque tampoco me lo imaginaba. Es como un cruce raro. De hecho, se hizo muy viral un video de nosotros cantando con Tini que decía "mi sueño con fiebre" y, literal, fue así. Fue un cruce muy raro que ni siquiera yo me lo imaginaba. No sabía a dónde mirar de la cantidad de gente que había.

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Hace muy poquito ganaste el Martín Fierro. ¿Qué significó para vos recibirlo?

Yo no puedo creer nada. Cuando empecé, otro de mis sueños era ganar un premio y como que cada vez me iba acercando más. Pero me tocó un montón de veces ir a premios, estar ternado y tener como las cien mil chances de ganar, y no lo ganaba y me quedaba como con esa duda del por qué. Yo soy como un detective, llego a mi casa y me pongo a investigar todo. Y pasaba el tiempo y se me dio por pensar que era imposible, siendo un artista totalmente independiente, con un trabajo familiar. Pero bueno, ese día en los Martín Fierro la palabra imposible se me fue de la cabeza, no existe más en mi vida. Esto es un claro ejemplo para todas las personas que piensan que algo es imposible, que yo hace un montón de meses imaginaba que no podía tener nunca un premio siendo artista independiente en mis manos, y esa noche cambió todo por completo. No lo paro de mirar.

De un año al otro, pasaste de estar acá, en el Anfiteatro, recién arrancando, a vivir todo esto..

Siempre se me vienen esas imágenes a la cabeza de ese niño que soñaba, que lo quería, que lo trabajaba, pero se me viene más a la cabeza ese Valentino que lo dudaba, que dudaba si iba a pasar o no. Como ese momento de sobrepensar, que ojo, que sobrepensar está bueno porque es como recargar fuerzas. Si no, sería todo muy aburrido, estar siempre contento, siempre feliz.

Valentino Merlo en su primera presentación en Rosario Foto: Matias Ottonelli / La Capital

Fue un año en el que pasó de todo y en el que, de golpe, llegaron un montón de cosas. ¿También hubo momentos difíciles?

Sí, en todos los años pasamos por cosas malas, por dudas que teníamos, por decisiones que teníamos que tomar, como fueron los tres Gran Rex y un Movistar Arena. Hay que ser inteligente y poner las cartas sobre la mesa, ser real con lo que uno quiere, cómo está trabajando uno, cómo viene su carrera. Ser 100 % sincero con eso y no chamullar nada. Además, a principios de este año, pasé por un momento de mi carrera en el que sobrepensé mucho, en el que trabajaba muchísimo con toda mi familia y no llegaba esa recompensa, en el que sentía que se estaba apagando el fuego. Hasta que, en un momento, no me concentré en la recompensa, trabajé y dejé todo en las manos de Dios. Y, de repente, llegó el Hipódromo de Palermo, que fue una propuesta que estudiamos un montón, porque es una locura.

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¿Cómo te preparás para el Hipodromo?

Para hacer un Hipódromo, tenés que ver cómo viene tu carrera, cómo viene la gente y tenés que investigar. Mis papás, por suerte, me controlan un poco eso y me dicen: "Bueno, pará, vamos a darle tres días y le contestamos". Ya empezamos con los ensayos y ahí voy a presentar un poquito los tres momentos de mi carrera que me pasaron: el principio, donde todo comenzó; el medio, que es lo que me pasó a principios de este año, más o menos, después de que saliera "Hoy", que fue un tiempode sobrepensar todo, de entrar en un pozo del que no podía salir; y el último momento es ahora, en el que me estoy concentrando en disfrutar, que volvió la fe, que volvieron las ganas de cumplir, de conseguir sueños y de seguir para adelante con toda la familia.

El sostén familiar y sus raíces rosarinas

Mencionás mucho a tu familia cuando hablás de tu carrera. ¿Cómo llevan adelante este proyecto juntos?

Bien, demasiado bien. Yo creo que es un punto a favor porque se disfruta muchísimo más. Tenemos la libertad de decirnos lo que queremos. Yo tengo la libertad de sentarme a la mesa y decir lo que yo quiero, lo que me gustaría hacer Y a dónde quiero llegar. Mi mamá siempre, toda la vida, me repite: "Vos avisame, nosotros vamos a estar para lo que vos quieras. Nosotros estamos preparados para todo porque vivimos, nacimos y nos criamos rebuscándonosla y estamos preparados para la guerra". Y me dice: "Es hasta donde vos quieras, hasta donde vos me digas. Si vos me decís “es hasta acá”, nosotros vamos y te defendemos y decimos que es hasta acá y punto". Creo que hoy en día está esa libertad de poder ser más libre a la hora de escuchar tu corazón.

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¿Hacia dónde va tu música y qué te gustaría explorar en esta nueva etapa de tu carrera?

Yo voy para todos lados. Las canciones las escribimos mi hermano y yo. No son historias que nos pasan a nosotros, por lo menos a mí no, pero pienso mucho en lo que le pasa a la gente hoy en día. Las canciones son más para ellos. Siempre el punto medio es la cumbia. Me encanta bailar y cantar al estilo cumbia porque la cumbia es Rosario, es Santa Fe, es donde yo nací. Es algo que, cuando lo escucho, me lleva directamente al río Paraná, al Monumento, a estar en una plaza escuchando una canción, que venga una chica y me diga: "Podés bajar, por favor?". También escucho y canto muchísimos otros géneros, soy muy versátil en eso. En Junín canté un tango y tengo una salsa grabada. Tengo muchísimos estilos en los que voy probando y me gusta experimentar mi voz en otros estilos.

Siempre aparece Rosario, después de aquel video viral cantando las piletas del Saladillo, ¿qué lugar ocupa la ciudad en tu vida? ¿Te gustaría volver para dar un recital?

A Rosario vuelvo muy seguido, me encanta y me recarga. Cada vez que voy me llena de felicidad. Amo con mi vida ir a la costanera a ver el río Paraná y pasar por el anfiteatro, por más que sea en auto, girar la cabeza y tener semejante vista al río. Tengo muchísimas ganas de volver para dar un show y poder disfrutar el público de rosario que es único. Los artistas de afuera dicen que el de Argentina es un público increíble. Bueno, yo soy de Argentina y para mí de los públicos de país se lleva el podio Rosario.

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Después de todo lo logrado, ¿Cuáles los sueños que todavía te quedan por cumplir?

Vamos a soñar, vamos a ir muy arriba y también a pensar en un intermedio. Me gustaría hacer un estadio, puede ser un Vélez o un Newell’s ahí en Rosario. También me gustaría un Metropolitano y, acá en Buenos Aires, un Luna Park. También hay sueños que se están cumpliendo: voy a viajar con la música y vamos a ir a Perú, Ecuador, al Lollapalooza de Chile y a Estados Unidos. Yo creo que estar arriba del escenario es lo más divertido, desbloquear el público, hacerlos disfrutar, hacerlos cantar y bailar.

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