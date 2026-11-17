Los jugadores posaron junto a un cartel de apoyo al sector de la discapacidad en la previa del partido ante Estudiantes de Río Cuarto

El plantel de Central posó junto a un cartel con un mensaje de apoyo al sector de discapacidad.

En medio de la apasionante definición de la Liga 2026 del fútbol argentino , que tuvo a Rosario Central como protagonista hasta el último minuto, el plantel canalla salió a dar su apoyo a un sector en crisis . Bajo la atenta mirada de los argentinos fanáticos del fútbol, con un Gigante de Arroyito colmado, los jugadores auriazules posaron junto a un cartel que llevaba el mensaje: “La discapacidad es un partido que jugamos todos” .

Las personas con discapacidad enfrentan duros desafíos en la argentina actual. Por eso, antes del inicio del partido ante Estudiantes de Río Cuarto, el plantel de Central tuvo un gesto muy valorable al exponer el mensaje previo al pitazo inicial .

Ante el gesto de los futbolistas canallas, desde la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) expresaron: “Celebramos el apoyo y solidaridad del Club Atlético Rosario Central al sector de la discapacidad” .

“Esto sucede en un momento en el que estamos insistiendo con la sanción de la ley que ya ha tenido su media sanción en la cámara de diputados de la nación”, agregó la entidad santafesina.

Los jugadores canallas apoyaron a la discapacidad antes de la victoria 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

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Además, su presidenta, Mariel Chapero, señaló: “Necesitamos una ley que resguarde las pensiones, el sistema integral de prestaciones y el trabajo protegido para desde allí poder reclamar por su cumplimiento”.

“Es importante que desde espacios vinculados al deporte y desde organizaciones de la sociedad en general se pueda acompañar esta lucha por el resguardo de los derechos de las personas con discapacidad. Porque la temática de la discapacidad es algo que nos compete a todos y todas como comunidad”, completó.