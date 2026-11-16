Al Capone, el caballo ganador de Santino Alvarado: los fetiches de la mafia que heredó de su padre

Santino Alvarado, detenido recientemente, competía en turf con un caballo llamado como el líder mafioso estadounidense y lleva un tatuaje de Don Corleone de El Padrino, fascinación de su padre Esteban Alvarado

Es octubre de 2023 y en el municipio de Itacaruare, provincia de Misiones, Santino Alvarado habla ante las cámaras de un medio especializado en turf. Es propietario de Al Capone, el caballo negro que acaba de ganar la carrera de 300 metros. El chico, entonces de 18 años y algo tímido, se muestra contento y no duda en agradecer solo a una persona: su padre, Esteban Alvarado , que para aquel momento ya había sido condenado a prisión perpetua como jefe de una banda narco.

Tres años después Santino Alvarado es detenido en el marco de una causa federal por narcotráfico y lavado de dinero que vuelve a tener a su padre como jefe a pesar de estar preso en la cárcel de Ezeiza y bajo un programa de supuesto control estricto. Los agentes que ingresan a la casa de Funes en la que aprehenden al joven, ya de 21 años, se lo llevan vestido con una camiseta de la selección paraguaya de fútbol y un short que le deja ver en la pantorrilla izquierda un tatuaje llamativo: un retrato de Don Corleone, personaje de Marlon Brando en la película El Padrino.

En algún punto la personalidad de Esteban Alvarado, que supo reconocer su fascinación por El Padrino, moldeó todo lo que pudo tener bajo su mando. El caballo Al Capone, que alude al lider mafioso estadounidense, y el tatuaje del mafioso de ficción que hoy lleva su hijo, son parte de una esfera simbólica del mundo criminal pero que se entrecruza de manera permanente con las actividades de la banda. Desde el vínculo del rubro hípico con el lavado de dinero hasta los apodos de otros miembros de la organización detenidos la semana pasada.

Al Capone y los caballos

"La sensación fue de lujo, ganamos muy bien", dijo Santino ante las cámaras en el Hípico Don Álvaro de Iatacaruare. Fue el 15 de octubre de 2023, cuando su caballo Al Capone ganó la carrera de 300 metros. Luciendo una gorra azul y un collar grueso de oro termina la entrevista con una sonrisa amplia cuando le preguntan si quiere agradecer a alguien: "A mi papá nomás". Este archivo hallado por La Capital no forma parte de ninguna causa judicial contra los Alvarado pero se relaciona con las acusaciones de la Justicia provincial sobre la adquisición de caballos para el lavado de dinero.

En la causa por la que en 2022 Esteban Alavarado fue condenado a perpetua, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, junto a la contadora Marina Marsilli, detectaron "un volumen importante de adquisiciones de caballos desde 2012". En el Hipódromo de Rosario fueron adquiridas caballerizas que quedaron a nombre de personas de su confianza que luego fueron condenadas: su expareja Rosa Capuano, su amigo Jorge Benegas, su empleado Facundo Almada y el expolicía Luis Quevertoque. También varios caballos: Cascarudo, Olivo Nain, Gathimba Rye, Tuc Tuc Van, Storm Luminoso, Te lo dije, Masterchef y Enrique Mak.

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Cuando fue juzgado, Esteban Alvarado se refirió al tema como un experto: "Toda la vida tuve caballos, desde los ocho años, después tuve caballos de carrera". "El que está en el turf sabe cómo es esto, por ahí el que no entiende, como la doctora Marsili, piensa que lavo dinero con los caballos". "Uno lo toma como una pasión, como un hobby, no para ganar y generar plata. Mi hijo Santino está con los caballos y no porque le guste la plata, lo toma como un deporte", dijo Alvarado un año antes de que su hijo se consagrara con Al Capone.

El Padrino

El encono personal de Alvarado con Marsilli, principal investigadora de su patrimonio, se tradujo en un sombrío episodio el 31 de enero de 2019 cuando la mujer halló la cabeza de un perro en el jardín de su casa. Fue el único delito que Alvarado admitió haber cometido cuando comenzó a ser juzgado en 2022. La intimidación se asemejó demasiado a la escena de El Padrino en la que, a modo de represalia por un favor no cumplido a Don Corleone, un productor de cine despierta en la noche junto a la cabeza ensangrentada de uno de sus costosos caballos.

Los guiños de Esteban Alvarado a El Padrino también aparecen en otros aspectos, tan centrales como los nombres de sus hijos. Santino era el nombre de Sonny Corleone, primogénito de Don Corleone. Más acá en el tiempo nació Vito, referencia directa al nombre de pila del personaje de Marlon Brando. El nombre del más chico, todavía menor, aparece en el expediente más reciente por la presunta intención de su padre de tramitar para el niño el usufructo de un inmueble puesto a nombre de un testaferro.

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La herencia de esa suerte de fetiche con el mundo de la mafia alcanzó a Santino Alvarado. Además de llevar la cara de Don Corleone tatuada en su pierna, y de cómo bautizó a su caballo, algo de eso asoma en la causa que ahora lo ubica como un eslabón clave en la estructura narco que comanda su padre. Uno de los nuevos aprehendidos, Gino Cacciatore, un joven de su confianza, aparece en la investigación con un apodo curioso: Luca Brassi, otro personaje de El Padrino, matón personal de Vito Corleone. A Cacciatore lo sindican como custodio y chofer, prestanombre para vehículos y otros mandados.

Alvarado, jefe desde la cárcel

La investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) comenzó a tomar forma en marzo de 2023. Cuando se frustró el intento de fuga de Alvarado, que intentó ser rescatado del penal de Ezeiza por un helicóptero, surgieron indicios de que mantenía comunicaciones con personas de su confianza. Fue la punta del hilo que develó una organización liderada por Alvarado desde la cárcel y con ramificaciones en Rosario, Roldán, Funes pero también en Buenos Aires, Córdoba y Paraguay.

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Entre los hechos que le atribuyen a esa estructura, los fiscales mencionaron el tráfico de 430 kilos de cocaína proveniente de Bolivia a bordo de una avioneta que fue interceptada en Paraguay en marzo de 2024. Posteriormente, de acuerdo a la acusación, se organizó el traslado de otros 300 kilos de cocaína. Una maniobra en la que aparecen otros dos pesados del narcotráfico en la región: Jorge Adalid Granier Ruiz y Brian Walter Bilbao, ambos también detenidos.

El nombre de Santino Alvarado aparecía en distintos expedientes pero nunca con el grado de complejidad que conlleva esta investigación. Para los fiscales fue un nexo permanente entre las directivas de su padre y las actividades de la organización. Si bien hay evidencias desde 2023, su detención se ordenó la semana pasada luego de que fuera escrachado en banderas que aparecieron en la vía pública.