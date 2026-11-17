Los bomberos confirmaron que el siniestro se desató en la cocina de un local ubicado en planta alta, sobre la calle Corrientes

La Policía de Santa Fe realizó este martes un operativo de emergencia por un incendio que sólo provocó daños materiales. El fuego dañó el showroom de una fábrica de ropa en el microcentro rosarino y la situación quedó bajo control antes del amanecer.

Los primeros reportes oficiales indican que el siniestro se produjo a la madrugada en Corrientes al 500 . El procedimiento concluyó sin personas lesionadas y las autoridades constataron que no había otros inmuebles afectados en la cuadra.

Los Bomberos Zapadores llegaron al local alrededor de las 3 de la mañana. Por entonces ya había un grupo de la Brigada Motorizada de la policía frente a la puerta principal y más tarde llegó el dueño del negocio para revisar las instalaciones.

El inmueble donde se produjo el principio de incendio corresponde a Lala Lala SRL , según precisaron fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales. El operativo requirió más de una hora de trabajo hasta que el peligro quedó neutralizado en la planta alta de la propiedad.

El foco del siniestro se ubicada en el área que incluye la cocina y un sector utilizado para guardar indumentaria. Las llamas destruyeron una puerta de madera, un microondas y otros elementos irreconocibles, de acuerdo al relevamiento que hicieron los bomberos.

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Como efecto del fuego y el calor, la parte alta del inmueble de dos plantas sufrió todo tipo de daños. Algunos vidrios se rompieron y varias prendas de ropa quedaron inutilizadas. Lo mismo ocurrió gorras y cintos, entre la mercadería identificada.

Según indicaron los bomberos, la luz ya estaba cortada cuando subieron para apagar el incendio. Después constataron que las llamas habían afectado las paredes y la pintura, pero no había reportes sobre problemas estructurales.