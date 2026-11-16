Polémica por los mensajes de odio contra el islam de una asesora libertaria: fuerte cruce con un primo de Javkin

Ludmila Radolovich, influencer de La Libertad Avanza y asesora de un concejal de Santa Fe, publicó expresiones ofensivas contra musulmanes. Juan Ignacio Javkin la acusó de promover el odio y se desató una discusión en redes sociales a la que también se sumó el Gordo Dan.

Una publicación con expresiones agraviantes contra personas musulmanas desató una fuerte polémica en las redes sociales y derivó en un enfrentamiento entre Ludmila Radolovich, influencer de La Libertad Avanza y asesora de un concejal de la ciudad de Santa Fe, y Juan Ignacio Javkin, primo del intendente de Rosario y militante de Creo . La discusión, que comenzó con un video difundido por la dirigente libertaria, escaló con acusaciones de discriminación y xenofobia y terminó sumando a Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, uno de los principales referentes de la comunicación digital del oficialismo nacional.

La controversia se inició este domingo 15 de noviembre, cuando Radolovich publicó en su cuenta de X (@LRadolovichh) un video de personas musulmanas con las que se había cruzado en la vía pública en el parque Urquiza de Rosario . Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje ofensivo que generó cuestionamientos por su contenido claramente discriminatorio.

"Yo: salgo a caminar con el hermoso día. Lo primero que me cruzo… los hdps están entre nosotros, qué bronca, la diferencia es abismal, ellos pueden mantener su cultura sin que nadie los joda y nosotros en su país moriríamos enseguida" , escribió la joven libertaria.

El mensaje provocó una serie de respuestas de usuarios que cuestionaron la generalización contra una comunidad religiosa y el tono de las expresiones. Entre quienes reaccionaron apareció Juan Ignacio Javkin , primo del intendente Pablo Javkin y vinculado con la agrupación política que él conduce.

Yo: salgo a caminar con el hermoso día Lo primero que me cruzo… los hdps están entre nosotros , que bronca, la diferencia es abismal ellos pueden mantener su cultura sin que nadie los joda y nosotros en su país moriríamos enseguida pic.twitter.com/yPispb5WQ9

No se trató de una manifestación aislada de Radolovich. Dos días antes, el 13 de noviembre, había difundido en Instagram otro video con la consigna "Mientras Europa cae en las garras del Islam, Argentina se aferra al cristianismo". En octubre también había publicado cuestionamientos a la integración cultural de las comunidades islámicas.

El fuerte cruce entre Ludmila Radolovich y Juan Ignacio Javkin

La publicación ofensiva del domingo encontró una respuesta especialmente dura de Juan Ignacio Javkin en X: "Y esta ignorante racista, xenófoba, en cualquier otro país estaría presa por difundir odio racial,.. basta de gente como esta pelotuda".

Y esta ignorante racista, xenófob, en cualquier otro país estaría preso por difundir odio racial,.. basta de gente como esta pelotuda. https://t.co/RCixCz7a3C — juan ignacio javkin (@juanjavkin) November 16, 2026

La reacción no pasó inadvertida para Radolovich, quien respondió con críticas dirigidas tanto a su interlocutor como al espacio político del intendente rosarino. Además, puso el foco en el vínculo familiar de Javkin con el mandatario municipal y cuestionó su defensa de la comunidad musulmana.

"Este pariente del intendente de rosario JAVKIN (seguro es el hijo) defiende a los musulmanes e INSULTA a los ciudadanos.. así estamos, necesitamos gente de La Libertad Avanza en todos los niveles sino estamos acabados, así cuidan a la gente estos funcionarios? Averigüen que carguito tiene", contestó la asesora libertaria.

La discusión continuó cuando Radolovich insistió con una pregunta dirigida a su interlocutor: "Qué sos del intendente? Pregonando esto sabiendo lo que significa?".

Lejos de terminar allí, Javkin volvió a responder y planteó que su posición estaba vinculada con la defensa de la libertad religiosa y cultural. Para cuestionar las expresiones de la influencer, estableció una comparación con las persecuciones que sufrieron distintas minorías durante el siglo pasado.

"Obvio, voy a pregonar toda mi vida la LIBERTAD de credos y cultural. Hace 85 años escrachaban a judíos, gitanos, homosexuales. Por qué? Por lo mismo que haces vos acá. Ignorancia… acá en Rosario y todo Argentina queremos la libertad de verdad", replicó.

No tenes idea lo que profesa el islam. Profesa todo lo contrario, hay grupos terroristas que mal interpretan el coran. Y la libertad de expresión tiene un límite y es cuando profesa el odio. — juan ignacio javkin (@juanjavkin) November 16, 2026

Radolovich mantuvo su postura y volvió a cuestionar a Javkin por defender la libertad religiosa de los musulmanes. También insistió en conocer su parentesco con el intendente de Rosario.

"Que sos del intendente? Peligroso que hables así, ellos no quieren tu libertad y jamás van a ser compatibles, respondeme, que sos del intendente? deberian cuidar a los rosarinos, muy peligroso que hables asi", sostuvo.

El Gordo Dan también se sumó a la polémica

La discusión tuvo una nueva derivación cuando Juan Ignacio Javkin volvió a pronunciarse sobre los mensajes contra la comunidad islámica, esta vez con una pregunta que apuntó al creciente protagonismo de ese discurso en determinados sectores radicalizados de la derecha en las redes sociales.

"Qué es esa moda de ser antimusulmán en Argentina??? Están todos locos?", escribió.

El mensaje recibió una respuesta de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, uno de los principales influencers libertarios y propietario del canal de streaming Carajo, espacio por el que suelen pasar funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Qué es esa moda de ser anti musulmán en Argentina??? Están todos locos? — juan ignacio javkin (@juanjavkin) November 16, 2026

"Pasa que en Europa justo se puso de moda violar mujeres, acuchillar peatones, quemar iglesias y chocar mercados navideños con camiones", contestó Parisini, mediante una generalización que volvió a asociar a los musulmanes con hechos de violencia.

Quién es Ludmila Radolovich, la asesora libertaria que realizó el violento posteo

Ludmila Liset Radolovich es una dirigente política, comunicadora y creadora de contenido oriunda de la ciudad de Santa Fe. Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe, se convirtió en una de las caras visibles de la militancia juvenil de La Libertad Avanza en la provincia.

Su actividad no se limita a las redes sociales. Actualmente se desempeña como asesora del concejal Pablo E. Mussio en el Concejo Municipal de Santa Fe, donde integra el personal político de gabinete.

Además, ocupa un lugar dentro de la estructura partidaria libertaria como coordinadora provincial de la juventud y desarrolla actividades políticas vinculadas con la diputada nacional Romina Diez, una de las principales referentes del espacio de Milei en territorio santafesino.

Durante las elecciones legislativas de 2025, Radolovich integró la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por Santa Fe. Ocupó el sexto lugar de la nómina encabezada por Agustín Pellegrini.

También participa de El Liberador, un portal digital vinculado con la militancia libertaria santafesina y políticamente alineado con el sector de Romina Diez. Desde ese espacio y sus perfiles personales difunde actividades partidarias, respalda al gobierno nacional y publica videos críticos contra dirigentes provinciales, administraciones municipales y periodistas locales.

El antecedente del Gordo Dan y la denuncia del Centro Islámico

La controversia protagonizada por Radolovich tiene un antecedente reciente dentro del propio universo de comunicadores libertarios. Semanas atrás, el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) presentó una denuncia penal por discriminación contra Daniel Parisini, a partir de una serie de publicaciones ofensivas dirigidas a la comunidad musulmana.

Uno de los mensajes del Gordo Dan relacionaba a los inmigrantes musulmanes con episodios de violencia en Francia y con secuestros de aviones para cometer atentados. El influencer utilizó esas afirmaciones para referirse a la denuncia que había recibido por una imagen publicada anteriormente.

En esa imagen, bajo la consigna "Lo que ofrece el Islam", aparecía una enumeración de delitos y actos violentos, entre ellos violaciones, pedofilia, decapitaciones, mutilaciones y personas quemadas vivas. La publicación atribuía esas conductas de manera generalizada a una religión practicada por millones de personas en el mundo.

Parisini profundizó posteriormente sus ataques al referirse a lo que describió como "la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera".

El presidente Javier Milei intervino en aquella polémica al republicar el mensaje del influencer junto con la expresión "Tomar nota", un gesto interpretado como un respaldo a sus declaraciones.

La denuncia del Centro Islámico se encuentra vinculada con las disposiciones de la ley nacional 23.592, que contempla sanciones para quienes alienten o inciten a la persecución o al odio contra personas o grupos por motivos, entre otros, religiosos.

El expediente judicial abrió una discusión sobre la difusión de expresiones discriminatorias en las redes sociales y la responsabilidad de dirigentes políticos y comunicadores con llegada al oficialismo.o Dan ocupa un lugar destacado.