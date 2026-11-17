El nuevo Grand Theft Auto llega el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox. Tendrá dos protagonistas, una historia ambientada en el estado ficticio de Leonida y el regreso a Vice City

La espera está a punto de terminar. Después de años de expectativa, cambios en el calendario y una campaña de adelantos que mantuvo en vilo a los fanáticos, Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegará este jueves 19 de noviembre. Rockstar Games confirmó la fecha de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X|S y ya habilitó la precarga para quienes compraron el juego en formato digital.

La nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria de los videojuegos propone regresar a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, pero esta vez dentro de un territorio mucho más amplio: el estado de Leonida. La historia tendrá dos protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se verá involucrada en una trama criminal que atraviesa distintos puntos de ese territorio.

A continuación, los principales datos para conocer antes del estreno.

Grand Theft Auto VI se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026. La fecha fue confirmada por Rockstar Games en noviembre de 2025, cuando la compañía anunció un nuevo aplazamiento para completar el desarrollo del juego.

El estreno está previsto para la medianoche del 19 de noviembre, según el horario local de cada región. De esta manera, los jugadores podrán comenzar a jugar cuando comience ese día en su zona horaria.

¿En qué plataformas estará disponible?

En su lanzamiento, GTA VI estará disponible para:

PlayStation 5.

Xbox Series X|S.

Por el momento, Rockstar no anunció una versión para PC ni confirmó una fecha para otras plataformas. Tampoco se anunció su llegada a PlayStation 4 o Xbox One.

¿De qué trata la historia?

La trama transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y tiene como centro a Jason Duval y Lucia Caminos. Ambos intentan mejorar sus vidas a través del mundo del crimen, pero un trabajo que sale mal los termina involucrando en una conspiración que se extiende por todo el territorio.

La historia propone una relación de pareja como eje narrativo, en una combinación de robos, traiciones, negocios ilegales y una mirada satírica sobre la cultura estadounidense.

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Lucia acaba de salir de prisión y busca cambiar su suerte. Su padre le enseñó a pelear desde chica y, después de pasar por la penitenciaría de Leonida, está decidida a tomar el control de su destino.

Jason, por su parte, creció rodeado de estafadores y delincuentes. Después de pasar por el Ejército, terminó trabajando para traficantes locales en los Cayos de Leonida. Conocer a Lucia podría convertirse en el comienzo de una nueva vida o en el origen de problemas todavía mayores.

¿Quiénes son los personajes principales?

Además de Jason y Lucia, Rockstar presentó a varios personajes que tendrán participación en la historia:

Cal Hampton: amigo de Jason y vinculado al entorno de Brian. Pasa buena parte de su tiempo en su casa, escuchando comunicaciones de la Guardia Costera y alimentando sus teorías conspirativas.

Boobie Ike: una figura conocida de Vice City que construyó un negocio que incluye propiedades inmobiliarias, un club nocturno y un estudio de grabación.

Dre'Quan Priest: un joven que busca abrirse camino en la industria musical y trabaja junto a Boobie en el sello discográfico Only Raw Records.

Real Dimez: Bae-Luxe y Roxy son dos amigas que buscan convertir su presencia en redes sociales y sus canciones de rap en una carrera musical.

Raul Bautista: un experimentado ladrón de bancos que busca nuevos integrantes para sus golpes.

Brian Heder: un antiguo traficante que todavía mueve mercancía desde su astillero en los Cayos de Leonida y le permite a Jason vivir en una de sus propiedades.

¿Dónde transcurre GTA VI? El mapa de Leonida

El juego recupera Vice City, una de las ciudades más reconocidas de la saga, y amplía el escenario hacia el estado ficticio de Leonida. El territorio está inspirado en Florida y combina zonas urbanas, playas, rutas, humedales y paisajes naturales.

Entre los lugares que Rockstar ya presentó se encuentran:

Vice City: el centro urbano de la historia, con calles iluminadas por carteles de neón, vida nocturna y actividad comercial.

Leonida Keys: una zona de cayos e islas donde se desarrolla parte de la actividad criminal vinculada al tráfico de drogas.

Grassrivers: una región de humedales y paisajes naturales.

Port Gellhorn: otra de las localidades que integran el mapa.

Ambrosia: un área que también forma parte del recorrido por Leonida.

Mount Kalaga: una región de paisajes naturales y montañosos.

Rockstar todavía no difundió un mapa completo con todas las dimensiones y ubicaciones del mundo abierto. Sin embargo, los adelantos oficiales muestran un escenario que va mucho más allá de una única ciudad.

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¿Qué novedades tendrá respecto de GTA V?

Uno de los cambios más visibles es la estructura de la historia. Mientras Grand Theft Auto V tenía tres protagonistas jugables, la nueva entrega se concentra en Jason y Lucia y en la relación entre ambos.

También propone un mundo más amplio, con diferentes ambientes y actividades, y una mayor atención a la vida cotidiana de sus personajes. Los avances muestran escenas de playas, rutas, negocios, clubes nocturnos, zonas rurales y actividades en el agua.

Rockstar presentó una mirada extendida del juego en agosto de 2026, con imágenes capturadas directamente desde una PlayStation 5. La compañía la describió como la evolución más grande e inmersiva de la saga hasta el momento.

De todos modos, todavía hay aspectos de la jugabilidad que no fueron detallados públicamente. Entre ellos, el alcance completo de las actividades disponibles y el funcionamiento de los sistemas del juego.

La música: un sello de la saga

La música vuelve a ocupar un lugar importante. GTA VI tendrá distintas estaciones de radio dentro del juego, con géneros que van desde el rock clásico hasta la música latina, el rap y el hip-hop.

Entre las emisoras presentadas por Rockstar aparecen Cocoteo, dedicada a la música latina; Back Country, con country; Afro Bank FM, enfocada en amapiano y música africana; The Chamber, de metal; Flash FM, con pop; y Dirty South Classics, con rap y hip-hop del sur de Estados Unidos.

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La banda sonora original estará a cargo del dúo francés Justice, integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay. El álbum tendrá 30 canciones y su lanzamiento está previsto para el 11 de diciembre.

Además, Grand Theft Auto VI: The Album reunirá 34 canciones originales. Entre los artistas y proyectos anunciados aparecen Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard, Future, Metro Boomin, Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Rauw Alejandro, Cardi B y Keith Richards, entre otros.

¿Cuánto cuesta GTA VI?

Rockstar habilitó las reservas del juego y ofrece distintas ediciones. En la tienda estadounidense de PlayStation aparecen una edición estándar y una Ultimate Edition, con precios publicados de 79,99 y 99,99 dólares, respectivamente.

La edición Ultimate suma contenidos digitales adicionales, como vehículos, armas, indumentaria y elementos vinculados a la historia de Jason y Lucia. También se ofrece el paquete Vintage Vice City como beneficio de reserva.

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Esos valores corresponden a la tienda estadounidense de PlayStation y no deben tomarse como el precio final para Argentina. El costo local puede variar según la plataforma, la tienda y los impuestos aplicables.

¿Se puede descargar antes del estreno?

Sí. Rockstar habilitó la precarga para quienes compraron el juego en formato digital. Esto permite descargar los archivos antes del lanzamiento y tenerlos listos para jugar cuando se habilite el acceso el 19 de noviembre.

La precarga no significa acceso anticipado: los jugadores deberán esperar hasta la fecha y hora de lanzamiento para comenzar la partida.

¿Tendrá modo online?

Por ahora, Rockstar no presentó detalles oficiales sobre el futuro del modo multijugador de GTA VI ni confirmó cómo será una eventual nueva versión de GTA Online.

La experiencia online de GTA V fue uno de los grandes motores de la franquicia durante más de una década, pero todavía no hay información suficiente para anticipar qué características tendrá el componente multijugador de la nueva entrega.