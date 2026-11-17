Después de consagrarse en los Latin Grammy, el joven músico argentino interpretó “Niño” en el famoso Tonight Show

Milo J sumó otro hito en su carrera: tocó en el programa de Jimmy Fallon

Milo J sigue dando pasos de gigante en su carrera. Pocos días después de quedarse con cuatro estatuillas en los premios Latin Grammy, el músico de 20 años se presentó en el famoso The Tonight Show de Jimmy Fallon , uno de los programas más icónicos del prime time estadounidense.

El artista oriundo de Morón interpretó “Niño”, uno de los hits de su disco consagratorio “La vida era más corta”. Desde el lanzamiento del álbum en septiembre de 2025, Milo no para de construir hitos en su carrera: hizo historia en la edición 2026 de los Premios Gardel, convirtiéndose en el ganador más joven del Gardel de Oro y alcanzando el récord de trece galardones en una misma noche.

Poco después, el artista apareció en el Tiny Desk, el famoso ciclo de shows en vivo que lleva adelante la radio pública de Estados Unidos, y fue furor: su set, en el que presentó un compilado de canciones de su reciente disco, reúne 23 millones de vistas.

Milo J se prepara para su show en Córdoba

Además, Milo se embarcó en una gira internacional que lo llevó por América Latina, Europa y Estados Unidos, y que cerrará el próximo 5 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un formato 360º. En abril de 2027 formará parte del line up del festival Coachella, donde también estarán Pibes Chorros.

El pasado jueves 12 de noviembre, el joven se quedó con los premios Latin Grammy a Grabación del Año por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por “La vida era más corta”, entre otros.

Este camino lo llevó a tocar este martes en el Tonigh Show, y de esta manera continuar el legado de diversos artistas argentinos que pasaron por el programa, como Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno, Ca7riel, Paco Amoroso y Bizarrap.