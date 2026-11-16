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El camionero que chocó contra una casa en zona norte: tenía 1,83 de alcohol en sangre y dio positivo en cocaína

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes en Rosario cuando el conductor perdió el control y quedó incrustado en una vivienda en Esquivel y Casiano Casas

16 de noviembre 2026 · 16:55hs
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El camión se estrelló contra el frente de una casa. El chofer tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

Foto: captura de pantalla Telefé Rosario

El camión se estrelló contra el frente de una casa. El chofer tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

El conductor de un camión que chocó contra una vivienda en zona norte este lunes a la madrugada dio positivo en el test de alcoholemia con 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre y también se confirmó el consumo de cocaína.

El hecho sucedió este lunes alrededor de la 1 de la mañana cuando el camión terminó incrustado en la cochera de una vivienda en Esquivel y Casiano Casas luego de protagonizar un impactante choque.

El chofer perdió el control del vehículo pesado y terminó impactando contra el frente de una casa. La violencia del choque provocó importantes destrozos, pero no se registraron heridos. Asimismo, el conductor tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios y posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

El choque sucedió alrededor de la 1

El choque sucedió alrededor de la 1

Tras el episodio, agentes de la Secretaría de Control municipal y de la Dirección General de Tránsito intervinieron en el lugar, en colaboración con efectivos de Gendarmería. Durante el procedimiento se realizaron los controles correspondientes al camionero: el test de alcoholemia arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el examen de detección de drogas también dio positivo para cocaína.

Las actuaciones administrativas fueron remitidas al Tribunal de Faltas, que deberá determinar las sanciones correspondientes.

>>Leer más: Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte

Otro episodio con alcoholemia positiva

Por su parte, alrededor de las 6.20 en avenida Nuestra Señora del Rosario al 600, un conductor impactó de forma muy violenta contra un auto que estaba estacionado.

Según se consignó, el hombre conducía un Fiat Palio de color blanco, perdió el control del vehículo y chocó con un Fiat Argo de color gris que estaba estacionado. Tras la convocatoria policial, los agentes de Tránsito se hicieron presentes de inmediato para efectuar el test de alcoholemia, que dio 0,72 gl. El Palio fue enviado al corralón y las actuaciones al Tribunal de Faltas.

>>Leer más: Conducía ebrio, perdió el control de su auto y chocó contra un vehículo estacionado

“En estos episodios intervenimos de inmediato ante la requisitoria tanto de Gendarmería como de la Policía, trabajando coordinadamente como ya lo venimos haciendo. Llegar rápido para determinar los niveles de consumo es muy importante para la causa administrativa y también para las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Vamos a seguir siendo contundentes frente a quienes incumplen las normas”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

Por su parte, Ezequiel Brocchi, subsecretario de Control y director General de Tránsito, mencionó: “Cuando suceden este tipo de hechos siempre aclaramos que son situaciones que no representan lo que sucede habitualmente en la ciudad. Son hechos protagonizados por conductores que toman decisiones irresponsables y que ponen en riesgo a terceros. La gran mayoría respeta las normas, y por eso es fundamental sostener los controles para prevenir estas conductas”.

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