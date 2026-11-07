La Capital | Zoom | Valentino Merlo

Valentino Merlo recibió un obsequio especial para cantarle al papa León XIV

"Hace rato que estoy muy ansioso", dijo el vocalista rosarino mientras se prepara para el encuentro del líder religioso con los jóvenes en Buenos Aires

7 de noviembre 2026 · 10:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
Valentino Merlo tiene 17 años.

Foto: Instagram/@florrojeda.

Valentino Merlo tiene 17 años.

Mientras el papa León XIV recorre Uruguay, Valentino Merlo empezó a ultimar detalles para presentarse ante el sumo pontífice en Argentina. El cantante rosarino reveló este viernes que utilizará accesorios inspirados en la visita del sumo pontífice a la hora del Encuentro con los Jóvenes, el evento que cerrará la tercera jornada de actividades.

"Hace rato que estoy muy ansioso. Esto me lo voy a poner el día que llegue", explicó el joven de 17 años a través de redes sociales. A continuación mostró en detalle los regalos que le hicieron para participar de la vigilia del próximo martes en el Monumento a los Españoles.

El intérprete de "Hoy" y "Tu foto" anticipó que utilizará distintos prendedores papales. Aunque parte de los preparativos se mantienen bajo reserva, se permitió compartir un detalle personal que refleja su entusiasmo por la oportunidad de presentarse ante el líder religioso.

Los accesorios de Valentino Merlo para cantarle al papa León XIV

El vocalista recurrió a su cuenta oficial de Instagram para mostrar en primer plano los cuatro accesorios diseñados en homenaje a León XIV. Aunque no tenía la ropa con la que subirá al escenario, pudo exhibir cada uno con su teléfono móvil.

Valentino Merlo se mostró particularmente entusiasmado con un pin que tenía los colores de la bandera del Vaticano y la figura de un ave. "Vuela como esta palomita", comentó.

>> Leer más: Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Después, el cantante se puso a mirar otros prendedores con diseños diferentes. Entre ellos se destacó un colgante con un corazón argentino, una cruz y una imagen de la virgen.

¿Cuándo cantará Valentino Merlo ante el Papa?

El artista fue invitado este martes desde las 20.15 a cantar en el Monumento a los Españoles. El Encuentro con los Jóvenes contará con 600 coristas y 200 músicos para cerrar la jornada en la que Robert Prevost también celebrará una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de la ciudad de Córdoba.

Además del cantante rosarino, los organizadores invitaron a otras figuras musicales de la talla de Nahuel Pennisi, y Maggie Cullen. También se confirmó la presencia de Tati Domínguez, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Noticias relacionadas
Los invitados de la boda de Lali y Pedro Rosemblat se roabron elementos 

La denuncia de Pedro Rosemblat tras su boda con Lali: qué objetos robaron los invitados

Pampita formará parte de la visita del Papa

Pampita aseguró que acampará para ver al Papa: "Voy a estar 12 horas antes de la misa"

Vanesa Strauch y Chama Carrá darán un espectáculo de stand up en el teatro La Vigil

Vanesa Strauch llega al teatro de La Vigil para hacer del humor una herramienta de revolución

el actor russell brand, culpable de violacion y agresion sexual a 4 mujeres

El actor Russell Brand, culpable de violación y agresión sexual a 4 mujeres

Las más leídas

Newells se clasificó a los playoffs antes de jugar la última fecha

Newell's se clasificó a los playoffs antes de jugar la última fecha

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Lo último

De Rosario a Buenos Aires: ¿cómo es el viaje para ver al sumo pontífice en Argentina?

De Rosario a Buenos Aires: ¿cómo es el viaje para ver al sumo pontífice en Argentina?

Un último ensayo que bajó las expectativas de Franco Colapinto y Alpine para una clasificación ¿con lluvia?

Un último ensayo que bajó las expectativas de Franco Colapinto y Alpine para una clasificación ¿con lluvia?

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

La víctima tiene 15 años. Un conductor decidió seguir a los delincuentes por la calle y llamó a la policía
Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Por Mariano D'Arrigo
Política

Unidos bajo tensión: el límite de Pullaro, la resistencia del PS y el factor Milei

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Por Lucía Inés López
Zoom

De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en Argentina salvó la vida de una embarazada y su bebé en Rosario

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Las más leídas
Newells se clasificó a los playoffs antes de jugar la última fecha

Newell's se clasificó a los playoffs antes de jugar la última fecha

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Arrancó Colectividades: cuánto cuesta comer y tomar en la fiesta más masiva de la ciudad

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Los Alpine están para pelear una Q3 en Interlagos y Franco Colapinto tiene expectativas

Los Alpine están para pelear una Q3 en Interlagos y Franco Colapinto tiene expectativas

Ovación
Franco Colapinto le cebó mate a Lewis Hamilton y levantó la temperatura en Interlagos
Formula 1

Franco Colapinto le cebó mate a Lewis Hamilton y levantó la temperatura en Interlagos

Franco Colapinto le cebó mate a Lewis Hamilton y levantó la temperatura en Interlagos

Franco Colapinto le cebó mate a Lewis Hamilton y levantó la temperatura en Interlagos

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newells y Central?

Un clásico rosarino en playoffs: ¿qué resultados enfrentarán a Newell's y Central?

Rugby: con las semifinales, se empieza a vislumbrar el final del Regional del Litoral

Rugby: con las semifinales, se empieza a vislumbrar el final del Regional del Litoral

Policiales
Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones
Policiales

Le robaron la bicicleta pero un automovilista intervino para atrapar a los ladrones

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Villa Gobernador Gálvez: condenan a un hombre que instigó el incendio de una panadería

Caso Sofía Delgado: prorrogan la prision preventiva sobre los sospechosos del femicidio

Caso Sofía Delgado: prorrogan la prision preventiva sobre los sospechosos del femicidio

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

Investigan un presunto plan para atentar contra Maximiliano Pullaro en Ceres

La Ciudad
De Rosario a Buenos Aires: ¿cómo es el viaje para ver al sumo pontífice en Argentina?
La Ciudad

De Rosario a Buenos Aires: ¿cómo es el viaje para ver al sumo pontífice en Argentina?

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Visita papal con GPS: un cura creó una aplicación para hallar a peregrinos rosarinos

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Estudiantes, docentes y directivos de un colegio rosarino estarán junto a León XIV en Claypole

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en Redes: el ruido entre la UNR y el gobierno por Sain, con la seguridad en el medio

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar
La Ciudad

Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: cuáles serán los cortes de tránsito y cómo funcionará el estacionamiento

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en los registros automotores: cierran otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero
Negocios

Life Desarrollos sella una alianza estratégica: Grupo Oroño desembarca en Distrito Cero

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Política

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia de género: subieron 45% las denuncias al 0800 del municipio

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud
Salud

Noviembre azul, salud masculina: chequeos gratuitos y señales de alerta en la salud

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari
Policiales

El cavallino rampante en la mira: hallaron paquetes de cocaína con el escudo de Ferrari

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes
La Ciudad

El río superó los cuatro metros en Rosario y crecen los camalotes

Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA
Información General

Adepa le dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender el periodismo frente al avance de la IA

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle
Economía

La nueva cara de la pobreza: por qué cada vez más personas de clase media terminan en la calle

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego
Policiales

Fray Luis Beltrán: su pareja quiso separarse y él quiso prenderla fuego

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana
Agro

El Niño: el alerta por excesos hídricos se modera en la región pampeana

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada
Política

Condenaron a exfuncionario provincial por abuso sexual de una empleada