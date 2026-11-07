Valentino Merlo recibió un obsequio especial para cantarle al papa León XIV

"Hace rato que estoy muy ansioso", dijo el vocalista rosarino mientras se prepara para el encuentro del líder religioso con los jóvenes en Buenos Aires

Mientras el papa León XIV recorre Uruguay, Valentino Merlo empezó a ultimar detalles para presentarse ante el sumo pontífice en Argentina. El cantante rosarino reveló este viernes que utilizará accesorios inspirados en la visita del sumo pontífice a la hora del Encuentro con los Jóvenes , el evento que cerrará la tercera jornada de actividades.

"Hace rato que estoy muy ansioso. Esto me lo voy a poner el día que llegue" , explicó el joven de 17 años a través de redes sociales. A continuación mostró en detalle los regalos que le hicieron para participar de la vigilia del próximo martes en el Monumento a los Españoles.

El intérprete de "Hoy" y "Tu foto" anticipó que utilizará distintos prendedores papales . Aunque parte de los preparativos se mantienen bajo reserva, se permitió compartir un detalle personal que refleja su entusiasmo por la oportunidad de presentarse ante el líder religioso.

El vocalista recurrió a su cuenta oficial de Instagram para mostrar en primer plano los cuatro accesorios diseñados en homenaje a León XIV . Aunque no tenía la ropa con la que subirá al escenario, pudo exhibir cada uno con su teléfono móvil.

Video: Instagram/@valentino_merlo_.

Valentino Merlo se mostró particularmente entusiasmado con un pin que tenía los colores de la bandera del Vaticano y la figura de un ave. "Vuela como esta palomita", comentó.

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Después, el cantante se puso a mirar otros prendedores con diseños diferentes. Entre ellos se destacó un colgante con un corazón argentino, una cruz y una imagen de la virgen.

¿Cuándo cantará Valentino Merlo ante el Papa?

El artista fue invitado este martes desde las 20.15 a cantar en el Monumento a los Españoles. El Encuentro con los Jóvenes contará con 600 coristas y 200 músicos para cerrar la jornada en la que Robert Prevost también celebrará una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de la ciudad de Córdoba.

Además del cantante rosarino, los organizadores invitaron a otras figuras musicales de la talla de Nahuel Pennisi, y Maggie Cullen. También se confirmó la presencia de Tati Domínguez, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.