El Banco Municipal confirmó inconvenientes con el servicio este martes. La falla también repercute en otras entidades financieras de Argentina

Una falla de Red Link generó este martes una ola de problemas con distintos servicios financieros en el país. En ese contexto, el Banco Municipal de Rosario (BMR) confirmó que no se podía utilizar su plataforma de home banking y no había precisiones en cuanto al plazo de resolución.

La entidad aclaró que no es responsable directa del inconveniente, sino una de las afectadas por el problema de uno de los principales operadores de cajeros automáticos de la Argentina. Mientras tanto, tanto la página web como la aplicación estaban restringidas por la mañana.

El banco dio a conocer a la situación mediante un comunicado breve que coincidió con el de otras empresas del sector. Al respecto, remarcaron: "Nos encontramos realizando el seguimiento para que el servicio pueda restablecerse a la mayor brevedad posible" .

La caída de la red financiera tuvo repercusión en rincones muy diversos de la Argentina. El Banco de Tierra del Fuego (BTF) dio cuenta de una "falla técnica generalizada registrada a nivel nacional en los sistemas" y precisó que los primeros problemas surgieron este lunes a la noche , varias horas antes de que el tema tomara estado público.

En el caso de Rosario, el Banco Municipal remarcó que cualquier novedad sobre sus servicios se comunicará a través de canales oficiales. "Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos tu comprensión", manifestaron en un mensaje enviado a sus clientes.

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Además del deslinde de responsabilidades, algunas entidades se tomaron el trabajo de aclarar que no habilitarán el acceso al home banking hasta que la operatoria digital de Red Link esté completamente normalizada. A su vez, ninguna tenía precisiones en cuanto a la demora estimada para alcanzar una solución.

El Banco del Chubut se pronunció en términos similares a los de las empresas antes mencionadas. Fuera de las explicaciones oficiales, la falla se tradujo en una importante cantidad de transferencias fallidas. Lo mismo ocurrió con el pago de servicios e incluso la consulta de saldos.