Central Córdoba otra vez entró al Reducido por el ascenso y cayó por penales, Leones FC lo mismo en su primer año, y Argentino zafó y dio un golpe de timón

El novel Leones FC que casi llega a las semis del Reducido en su primer año en la C.

Los charrúas encendieron una vez más la ilusión de Tablada. A barajar y dar de nuevo para Central Córdoba en Primera C.

Las cosas se pueden ver con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Siempre. Y tal vez en cada forma haya algo de razón. En este caso la cuestión son las campañas que acaban de terminar de los equipos rosarinos en la Primera C 2026, con la imposibilidad de Leones FC de alcanzar las semifinales este lunes en el complejo Jorge Griffa. ¿Fracaso? ¿Desilusión? ¿Parte del juego? Tristeza seguramente. Pero no todo es blanco y negro. Ni para el club de los Messi, ni para Central Córdoba que se quedó del mismo modo con las ganas de alcanzar las semifinales. Tampoco para Argentino , que tuvo que lidiar en el otro extremo, zafando por un pelito de caer al precipicio futbolístico. Hay que ponerle contexto. Vale el esfuerzo que los tres clubes hicieron, no llegaron a la mayor alegría como hubiera sido el ascenso, lo cual es innegable. Pero también hay que ver circunstancias, porque al cabo todo es barajar y dar de nuevo, y en la C solo a dos se les da.

Cuando se logra algo tan increíble como formar el plantel que deslumbró en Tablada el año pasado, lo más difícil es repetir. Ese equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis hizo ilusionar en serio al pueblo charrúa, con un fútbol impensado para la categoría pero que pudo hacer valer y no solo ahí, ya que en la Copa Argentina a punto estuvo de hacer historia grande, si no fuera por ese gol en el último instante del interminable adicional en San Luis, ante el que después sería campeón, Independiente Rivadavia.

Se fueron varios de esos jugadores, quedó una columna, la dupla no pudo hacerlo funcionar igual y la novel comisión directiva encabezada por Omar Vicente decidió dar el volantazo. Fue lo acertado, porque al cabo con Cacho Sialle el equipo empezó a caminar, de a poco eso sí, se fue metiendo en zona de Reducido y al final del torneo aseguró el lugar con autoridad.

De nuevo Córdoba peleaba por el segundo ascenso, todo un mérito, y más cuando la buena senda se inició en el triunfo de visitante sobre Leones FC, con el mismo Lionel Messi en Arroyo Seco.

Para sostener el proyecto, Vicente había tomado la conducción del barco después de hacerlo en la práctica en el período anterior, el Gabino Sosa cambió totalmente su imagen en las tribunas, sanitarios nuevos y demás, y adentro en un resembrado muy bueno, que le dio otro status al estadio. La sede también cambió, hubo movida cultural en Tablada además para sostener económicamente todo.

Se mostraba lo que se quería proyectar y este equipo, menos rico técnicamente al anterior, pero con el mismo hambre, clasificó, pasó la primera fase por penales y cayó de igual modo ante un Cañuelas candidatazo.

¿Dolió? Claro que sí. Pero no se debe tapar el bosque de que hay un club que impresiona ordenado y que, de mantener protagonismo sin tener baches, tarde o temprano conseguirá el objetivo que todo charrúa persigue desde hace años: volver de mínima a la Primera B.

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Argentino comienza una nueva etapa

El que peor la pasó fue Argentino, que nunca estuvo tan cerca de desafiliarse de los torneos de la AFA como le pasó allá lejos y hace tiempo en el siglo pasado, por otras cuestiones. Debió pasar por el crisol de dos definiciones para el infarto, las sorteó el mismo plantel que se desmanteló a mitad de torneo tras romperse el convenio con la Confederación Argentina de Deportes, los que quedaron pusieron la cara, jugaron partidos que debieron tener mejor suerte ante los rivales directos y la prueba de que había algo más, fue cuando en la penúltima fecha bajó al candidato al ascenso directo Lugano en su propia cancha.

Primero José Previti puso la cara, luego Leonardo Acoglanis tomó el mando tras el interinato de Lisandro Ríos y Ricardo Moreira, y en el peor momento estuvieron a la altura. Había que zafar y lo hicieron, y recién después el presidente que más estuvo a cargo en el siglo XXI, Daniel Mariatti, dijo que hasta ahí llegaba. Descomprimió y asumió con muchas ganas y respaldo, el camionero Juan Mateo Chulich. Una nueva etapa se abre en barrio Sarmiento. Repasar lo que se hizo mal, pero apostar por el esfuerzo mancomunado que clubes como Argentino requieren, es lo que viene.

Venía todo mal pero increíblemente el futuro es color esperanza. Nada es fácil en las instituciones del ascenso y, como los que se fueron, hay que ponerle mucho tiempo, ganas, recursos propios muchas veces y corazón. Y Argentino rápido cambió el semblante.

Bien el primer año de Leones FC

Vaya si lo sabrán Córdoba y Argentino que no es fácil llevar adelante un club en el ascenso y menos cuando se empieza de cero. Por supuesto, la figura de Lionel Messi detrás del proyecto de darle status profesional a la institución fundada hace varios años, con su hermano Matías en el mando real, fue un gran motor para el crecimiento rápido. Y eso llevó a Leones FC a pelear por el ascenso en su primer año en la C.

Ese fue su gran mérito del año. Porque en la cancha se gana con un equipo consolidado y no por nada la campaña empezada por Franco Ferlazzo se nutrió de varios jugadores de experiencia en la categoría.

Leones FC hizo camino al andar, fue de los tres equipos rosarinos el mejor y por eso definió de local en las dos llaves que le tocó transitar en el Reducido. La derrota abultada, e impensada, en la ida ante Sportivo Barracas lo condicionó demasiado y este lunes quedó eliminado.

Pero, pese a la amargura lógica de este final ya con Alejandro Ojeda al mando del equipo (Ferlazzo se fue tras la caída de local ante Córdoba), Leones FC debe sentirse reconfortado de que empezó bien, siempre que se piense a largo plazo, que no sea un impulso del momento. Ahora el proyecto debe tener continuidad, se debe seguir apostando por el camino. Como Argentino y Central Córdoba en los suyos. Se debe separar rápidamente la paja del trigo, no desanimarse y volver a intentarlo. Tienen con qué.