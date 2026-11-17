La penúltima noche de fiesta se canceló poco después del inicio. Las ráfagas de viento superaron el pronóstico y cayó mucha agua en poco tiempo

La tercera semana de noviembre comenzó con una breve y fortístima tormenta en Rosario. El evento meteorológico derivó en la suspensión de Colectividades cuando ya se había abierto el predio y este martes comenzó con más de 300 reclamos por los daños ocasionados en toda la ciudad.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner , le confirmó a LT8 que la lluvia fue uno de los factores determinantes a la hora de analizar el impacto del temporal del último lunes a la noche. "Cayeron 52 milímetros de agua, pero la mayoría fue en minutos" , explicó.

Por otra parte, el funcionario indicó que el viento también jugó un papel preponderante. Si bien había un alerta amarilla vigente para la madrugada, apuntó: "Se adelantó un poco el plazo. Las ráfagas fueron superiores a lo esperado por lo que se observaba en el radar" .

La penúltima velada del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades terminó antes de tiempo. Las actividades programadas se cancelaron antes de las 22 , cuando ya se habían abierto las entradas al predio ubicado en la ribera central.

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La lluvia provocó anegamientos importantes y la atención al público se volvió imposible. En tanto, el viento se llevó varias lonas y cobertores, aunque no provocó daños estructurales significativos. Sin embargo, este martes a primera hora se esperaba la ratificación de la convocatoria para la clausura del evento por la noche.

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Fuera de lo sucedido en la fiesta, la Municipalidad arrancó la jornada con unos 180 casos de caídas de árboles y ramas de gran porte. La ráfaga más potente alcanzó un pico de 86 kilómetros por hora, pero también se registraron otras consecutivas que superaron los 70 kmh en la ciudad.

Volaron muchas carpas de colectividades.



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Ratner confirmó que esperaban seguir sumando reclamos a través de la línea 103 por los daños que provocó la tormenta. En el balance inicial destacó ocho casos de vehículos aplastados o averiados. "Le pedimos mucha paciencia al vecino porque muchas calles pueden verse cortadas. Hay que circular con precaución y salir con un poco de anticipación", remarcó.

Un taxi destrozado por un árbol en el barrio Echesortu

Una de las postales más impactantes de la mañana de este martes fue la de un taxi destruido en Iriondo al 1600. El vehículo estaba estacionado frente al edificio en el que se encontraba el conductor.

"Estaba cenando en el departamento de mi novia y vimos el árbol", apuntó el chofer ante la consulta de LT8. Así confirmó que fue testigo del instante en el que el tronco se desplomó sobre el coche.

El conductor dijo que sintió desesperación porque todo ocurrió "en un segundo" y había caído mucha lluvia. Al respecto, añadió: "No había nadie en la calle, gracias a Dios. Obviamente, se levantaron todos los vecinos. Fue un golpe muy fuerte".

El taxista advirtió que el árbol estaba "reseco y podrido" en la zona cercana a la esquina de calle Montevideo. "Tenemos otro al lado en las mismas condiciones. Es preocupante", precisó.