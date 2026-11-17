El sector privado de la ciudad atiende a más del 65 por ciento de los rosarinos. Quiénes quedan en el escenario, después de este gran cambio

El Sanatorio de Niños, un referente de la salud infantil, que forma parte de Grupo Oroño

La noticia de la venta de Grupo Oroño a Swiss Medical y Chicago Capital (de grupo Gamma) sorprendió , y mucho, a propios y ajenos. Los 4100 empleados, entre ellos el staff médico, se enteraron por email o directamente por los medios de comunicación el sábado por la tarde cuando la novedad de hizo pública, y corrió de WhastApp en WhatsApp y de boca en boca. La conmoción también se dio entre los demás actores de la escena del sector de Rosario. Nadie "lo vio venir", aseguran. ¿Cómo queda el mapa de la salud privada de la ciudad con esta adquisición?

En Rosario los dos grupos que concentraban a la mayoría de los pacientes con obra social, prepaga o que se atienden en forma particular eran, desde hace décadas, Grupo Oroño (GO) y Grupo Gamma, con un predominio de GO y sus empresas de salud lideradas por Roberto L. Villavicencio, quien falleció en 2023, y quien tenía la mayoría accionaria del holding que pasó a manos de sus hijos.

Entre ambos grupos manejaban aproximadamente el 60 por ciento del sector en la ciudad, ahora concentrado en manos de los nuevos dueños: la familia Belocopitt (Swiss Medical) y la familia Tourn (Gamma).

>> Leer más : Grupo Oroño: cómo se enteraron los empleados del cambio de dueños y qué puede pasar

El "grueso" del mapa estaba armado de la siguiente manera, de acuerdo a quien tenía la porción más grande de la torta del sector privado de la salud:

* Grupo Oroño

* Grupo Gamma

* Sanatorio de la Mujer y Sanatorio Británico, "peleando" el tercer lugar

*Hospital Italiano de Rosario

* Sanatorio Delta, Plaza (esos dos, grandes prestadores de PAMI); Sanatorio Americano, Mapaci, Laprida, Centro, entre otros.

Ahora, el panorama cambia, ya que el dominio queda a favor de Swiss Medical y Gamma.

La salud privada de Rosario con todos sus sanatorios y clínicas presta servicio al 65 por ciento de la población de la ciudad (con picos del 70 por ciento), con lo que tiene una importancia superlativa.

Roberto Villavicencio fue el presidente de Grupo Oroño, y líder indiscutido durante décadas de la salud privada de Rosario Leonardo Vincenti

Una novedad que dejó a todos "helados"

Todo indica que más allá de los cuatro hijos de Roberto Villavicencio —Ivonne, Nicolás, Simón y Lisandro, quienes habían obtenido la mayoría de las acciones cuando murió su padre— nadie conocía lo que iba a suceder. La venta fue "un baldazo de agua fría", por lo inesperado, tal como lo describieron médicos y otros trabajadores del grupo, incluso los que tienen las más altas responsabilidades en distintas instituciones de Grupo Oroño.

La sorpresa trajo incertidumbre puertas adentro, como no podía ser de otra manera, una situación que se irá aclarando con el paso de los días, según dijo a este diario Nicolás Villavicencio, el presidente saliente de GO, quien está por estas horas reunido con Claudio Belocopitt y los equipos de asesores de ambos, gestionando el proceso de traspaso. Durante toda la semana habrá encuentros con personal jerárquico del grupo para delinear el camino a seguir.

Un "monstruo nacional"

"Vamos a tener en frente a un monstruo nacional", aseguran fuentes confiables del sector, en relación al mega holding que conforma ahora Swiss Medical con Chicago Capital en la salud de Rosario a partir de la compra de Grupo Oroño.

"Nadie lo vio venir", dijeron a este diario empresarios vinculados al sector, quienes ahora se replantean muy seriamente cómo siguen en este escenario. "O nos frenamos ante la novedad, o le ponemos más garra y nos volvemos más competitivos todavía", señalaron a este diario, con expectativas de transitar el segundo camino.

"Sin dudas Belocopitt y su gente pondrán el acento en la digitalización del sistema, lo que nos obliga a todos a subirnos más rápido que nunca a ese barco para estar a la altura", comentaron.

"El paciente por delante"

"Si bien Belocopitt ya tenía el 38 por ciento de las acciones de Gamma nunca había desembarcado de esta manera, y con un perfil tan tech, por lo que tendremos que enfrentar este nuevo escenario, sin achicarnos y poniendo por delante al paciente, como hicimos siempre, y no solo a la clase media o media alta de Rosario", comentan directores de empresas del sector con los que habló este diario.

Todos afirman que el mapa va a cambiar pero que sigue habiendo espacio para "crecer", ya que la cantidad de camas en Rosario sigue estando por debajo de las necesidades, en el sector privado.

De todos modos, la sensación de "pérdida de la identidad rosarina" en el rubro se siente entre los jugadores minoritarios del área.

El "pase" generacional y el cambio "tech"

Si bien Claudio Belocopitt (de 65 años) sigue al mando y completamente activo en la toma de decisiones, aparece en la escena con más fuerza que antes su hijo Facundo (32 años), vicepresidente de Swiss Medical, quien ha mostrado tener un perfil muy marcado en cuanto a la modernización tecnológica y la vanguardia en infraestructura médica.

Luciano Tourn, CEO de Gamma y de Wúru, una empresa dedicada a la digitalización y tecnología aplicad a la salud- Ahora también compró Grupo Oroño con Belocopitt

Lo mismo ocurre con Luciano Tourn, hijo de Mario Tourn (presidente y fundador de Gamma), quien aparece en esta compra como la cabeza visible de la parte rosarina de la operación. Luciano es ingeniero industrial y CEO de Grupo Gamma, referente de Chicago Capital, el holding de la familia que aparece como comprador de GO. Además, es miembro fundador de la empresa Wúru, que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para el área médica.

Instituciones integrantes del Grupo Oroño

Queda "mucha tela por cortar" en materia de movimientos en el rubro, a partir de la venta del grupo más grande de la salud rosarina y la región, que tiene, entre otras, las siguientes instituciones (las que ahora quedan en manos de los nuevos dueños, a partir del desprendimiento de la mayoría accionaria por parte de la familia Villavicencio).