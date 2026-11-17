Del 17 al 20 de noviembre, investigadores mostrarán cómo trabajan en El Shincal de Quimivil, uno de los principales asentamientos del Imperio inca en Argentina

Esta expedición propone un diálogo cercano entre los investigadores y el público en vivo

Después de la repercusión que tuvieron las transmisiones científicas desde el cañón submarino Mar del Plata, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet ) prepara una nueva expedición en vivo . Esta vez, las cámaras seguirán el trabajo de un equipo de arqueólogos en El Shincal de Quimivil, un antiguo centro administrativo y ceremonial del Imperio inca ubicado en Catamarca.

La propuesta se llama Expedición Inka 2026 y se desarrollará desde este martes 17 al viernes 20 de noviembre. La iniciativa permitirá que el público conozca en tiempo real las tareas de investigación y observen cómo trabajan los especialistas . El objetivo es mostrar no solo los resultados de una campaña arqueológica, sino también el proceso científico que permite construir ese conocimiento.

El equipo transmitirá distintas etapas de la campaña en El Shincal de Quimivil. Las cámaras mostrarán actividades de prospección, planificación, excavación, procesamiento de sedimentos y análisis de restos vegetales y animales.

Los investigadores también compartirán el registro y el estudio de los materiales que recuperen durante las tareas de campo. Además, habrá conversaciones entre los integrantes del equipo y espacios para que los espectadores consulten sobre los procedimientos y los hallazgos .

La expedición reunirá a especialistas del Conicet, la Fundación Azara y las universidades nacionales de La Plata y de Catamarca. El grupo interdisciplinario incluye profesionales de antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio.

La actividad cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca, la Municipalidad de Londres y la Comunidad Originaria del Quimivil.

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El escenario de la transmisión será El Shincal de Quimivil, un sitio arqueológico ubicado en la localidad de Londres, Catamarca. Los incas y las poblaciones locales planificaron y construyeron este asentamiento entre 1471 y 1536 aproximadamente.

Las investigaciones lo identifican como una capital provincial, conocida como "wamani", del Kollasuyu, la región sur y más extensa del Imperio inca. Desde allí, las autoridades desarrollaban funciones políticas, administrativas y ceremoniales.

El complejo conserva una arquitectura que permite reconstruir parte de su organización social y territorial. Entre sus principales estructuras aparecen la plaza central o "aukaipata", el "ushnu" o altar, edificios públicos conocidos como kallankas, conjuntos de recintos o kanchas y depósitos de almacenamiento denominados collcas.

El sitio también conserva un tramo del Qhapaq Ñan, el Camino del Inca, una extensa red vial que conectaba distintos territorios del imperio.

La ciencia en vivo: cómo ver la Expedición Inka 2026

A diferencia de las investigaciones que comunican sus resultados una vez finalizadas las campañas, Expedición Inka busca acercar al público al trabajo cotidiano de los especialistas.

Durante cuatro días, los espectadores podrán observar cómo los investigadores planifican las tareas, realizan excavaciones, procesan los materiales y analizan los vestigios arqueológicos. También podrán conocer las distintas disciplinas que intervienen en el estudio del sitio.

Las transmisiones se realizarán del 17 al 20 de noviembre, de 11 a 13, y estarán disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Azara.