Sucedió en Huerta Grande al 900, en la zona norte. No hubo heridos, pero las víctimas quedaron varias horas sin poder salir del inmueble

Efectos de la tormenta. Una casa recibió un enorme árbol sobre su puerta y una familia no pudo salir durante largas horas

Una familia quedó atrapada dentro de su propia casa al caerse un árbol producto de la fuerte tormenta que se registró anoche en Rosario . Nadie resultó herido en ese accidente vinculado al fenómeno meteorológico, y los integrantes del grupo recibieron la ayuda de vecinos que comenzaron a cortar las ramas con motosierras propias.

Sucedió en Huerta Grande al 900, en barrio La Florida , en la zona norte de la ciudad. El árbol que se vino abajo por el viento y el agua quedó cruzado de una vereda a la otra, obstruyendo el tránsito en la calle, arrancando en su caída parte de la luminaria pública, y con su frondosa copa puertas y ventanas de la vivienda.

Los integrantes de la familia que vive en esa casa quedaron toda la noche y llevaban gran parte de la mañana sin poder salir de la vivienda.

Virginia, una de las ocupantes del inmueble, le contó a LT8 a través de la tupida y frondosa copa del árbol que obstruía su casa, el percance que sufrieron anoche cuando la tormenta se hizo sentir con mayor rigor en la ciudad. El árbol se desplomó alrededor de las 23.30. "Había un ruido tremendo por el viento. Escuchamos un golpe. No quisimos asomarnos por la puerta. Subimos al segundo piso, pero tampoco se veía por la copa de árbol que estaba encima" , recordó.

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"Estamos viendo cómo solucionar esto. Ya hicimos reclamos al 103, al 911 y bomberos. Nos dijeron que había que esperar, que la ciudad era un caos y que lamentablemente teníamos que esperar. Les dijimos que estábamos atrapados y que teníamos miedo por los cables que se habían cortado, pero por suerte los cables no tocaban la casa", destacó Virginia.

Vecino solidario ayuda con su motosierra para despejar la puerta de la casa Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Arbol en mal estado

La mujer contó además que estaban encerrados con una nena menor edad, y que por este problema habían perdido un día de trabajo. "Yo tengo un comercio, no pude abrir. Mi marido también perdió el día en su trabajo. Tenemos dos accesos a la casa obstruidos. Desde la vereda de enfrente no se ve la casa. Estructuralmente no tendríamos problemas, pero queremos asegurarnos una vez que retiren el árbol. Necesitamos que por los menos nos desbloqueen un acceso, del resto nos ocupamos nosotros".

Según su testimonio, el árbol no estaba en buenas condiciones desde mucho antes de la tormenta. "Se le veían las raíces, un vecino había pedido que lo retiren pero nunca le dieron respuesta", expresó Virginia.