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Entraron a robar en la casa de la madre del presidente de Central, Gonzalo Belloso

Un grupo de delincuentes irrumpió anoche en dos inmuebles linderos. En uno vive una mujer de 88 años y el otro pertenece a la mamá del titular del Canalla

16 de noviembre 2026 · 10:00hs
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Entraron a la casa de la madre del presidente de Central y también en la de otra mujer que vive al lado. Fue en zona norte

Foto: La Capital / Leo Vincenti

Entraron a la casa de la madre del presidente de Central y también en la de otra mujer que vive al lado. Fue en zona norte

Un grupo de delincuentes irrumpieron durante este lunes a la madrugada en dos viviendas de barrio Arroyito, en la zona norte de Rosario. En una asaltaron a una mujer de 88 años a la que sustrajeron dinero en efectivo y otros objetos de valor, pero después los ladrones se dirigieron el inmueble lindero que pertenece a la madre Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central.

Todo sucedió alrededor de las 3.45 de hoy. De acuerdo con las primeras informaciones, delincuentes que usaban guantes y pasamontañas ingresaron a una de las casas ubicadas allí y sorprendieron a una mujer de 88 años.

Según trascendió de las primeras actuaciones policiales la víctima no sufrió lesiones y declaró que le sustrajeron una suma de dinero estimada en 120 mil pesos y otros objetos de valor que tenía en la casa.

En la casa de la mamá del titular de Central

Una vez que los delincuentes consideraron que habían terminado en ese lugar, avanzaron sobre la casa lindera que pertenece a la mamá del presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso.

En ese lugar, los delincuentes habrían ingresado tras forzar una puerta trasera y se llevaron algunos objetos. Según trascendió, la vivienda está deshabitada, ya que la mujer vive en una institución para adultos mayares. Las denuncias por estos casos quedaron radicadas en la seccional 9ª de zona norte.

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