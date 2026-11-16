La propuesta es impulsada por investigadores del Conicet y la UNR. La plataforma busca recopilar los homenajes a las islas plasmados en distintos formatos

Desde monumentos a grafitis: el objetivo del mapa colaborativo es recopilar todas las huellas de Malvinas en la ciudad.

Investigadores del Conicet y la UNR lanzaron un mapa colaborativo que localizar los homenajes a las Islas Malvinas en Rosario y la región. Se trata de una plataforma de acceso libre que permite a cualquier usuario subir fotografías georreferenciadas.

El objetivo es armar un mapa donde se reúnan las imágenes de todos los monumentos, nombres de calles e instituciones, placas, grafitis, murales de las Islas Malvinas en Rosario y la región.

Lo cierto es que, a pesar de que la premisa podría parecer sencilla, se necesita de la colaboración de toda la comunidad para llevarla adelante. Por eso, el mapa es abierto y cualquiera con un celular podrá participar.

La propuesta fue lanzada desde Investigaciones Socio-Históricas Regionales (Ishir) del Conicet a través del Laboratorio de Producción de Objetos Digitales (Laprodi) y del Programa Malvinas y Atlántico Sur de la Facultad de Humanidades y Artes UNR.

Un registro sobre las Malvinas en la ciudad

"La idea surgió a partir de la necesidad de tener un registro acerca de los lugares de nuestra ciudad en los que se menciona a las Islas Malvinas. Estas menciones pueden ser institucionales, de carácter permanente, transitorio o efímero, pero también manifestaciones populares o representaciones gráficas o arquitectónicas destinadas a convertirse en lugares de memoria", expresó el investigador y director del Ishir, Darío Barriera, en diálogo con La Capital.

Para el historiador, resulta claro que "un mapeo de este tipo no lo puede hacer una persona o un grupo, sino que necesariamente se trata de un trabajo colectivo e interactivo". Por eso, desde la institución invitan a sumarse a todos los que deseen hacerlo a través de la interfaz lanzada por el Conicet.

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"Una vez que el sitio esté lo suficientemente alimentado, pasaremos a una fase interpretativa, y por qué no, si las condiciones lo permiten, a un producto gráfico que permita poner al alcance de todo el mundo el resultado de la investigación. Tenemos un proyecto con la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR para canalizar esta publicación a través de su editorial, con el trabajo del Programa Malvinas y Atlántico Sur", explicó.

Cómo usar el mapa

Cualquier persona puede, desde su celular, cargar una foto relacionada con Malvinas y especificar ubicación y algún dato importante.

Para participar del mapa colaborativo, se puede subir una fotografía desde el mismo lugar que se desea registrar o hacerlo de manera diferida, desde cualquier otra ubicación. En el primer caso, hay que ingresar a www.mapamyas.org/ y clickear "Mi ubicación" para luego seleccionar "Subir una foto". Ahí es simple: se toma la imagen y se completa los campos solicitados.

Si se quiere cargar una fotografía desde otro sitio, basta con hacer click sobre el punto del mapa donde se encuentra el homenaje o la imagen que se desea registrar y seguir el mismo procedimiento. Una vez completados los datos, la foto quedará incorporada al mapeo.