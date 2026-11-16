Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte El siniestro sucedió en Esquivel y Casiano Casas. El camionero tuvo que ser rescatado por los bomberos. El vehículo destruyó por completo la fachada de la casa 16 de noviembre 2026 · 07:47hs

Foto: Bomberos Voluntarios El choque sucedió alrededor de la 1 Foto: captura de pantalla Telefé Rosario Impactante choque en zona norte. Un camión se estrelló contra el frente de una casa. El chofer tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios

Un impactante choque de un camión contra una casa en la zona norte de Rosario por muy poco no se convirtió en una tragedia. El siniestro vial sucedió este lunes a la madrugada en Esquivel y Casiano Casas y según trascendió no habría intervenido otro vehículo.

La secuencia sobre cómo sucedió el incidente no estaban clara. Todo sucedió poco después de la 1. No se pudo establecer hasta el momento si el camión sufrió algún desperfecto técnico y el chofer no pudo dominarlo, o si fue el chofer tuvo algún percance de salud o no estaba en condiciones de conducir para terminar donde terminó.

Las primeras informaciones señalaban que el camionero tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios y terminó internado, pero no hubo heridos en el interior de la vivienda. Según se pudo establecer, el impacto fue contra lo que sería el protón de acceso al garaje de la vivienda. Prácticamente la mitad de la cabina del camión quedó destruida por el impacto y la trompa de vehículo incrustada dentro de la cochera.

Impactante choque en zona norte. Un camión se estrelló contra el frente de una casa. El chofer tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios Foto: captura de pantalla Telefé Rosario El camión tuvo que ser removido de ese lugar por una grúa. Vecinos del lugar dieron cuenta de que no era la primera vez que algo así sucedía contra esa vivienda "Hace unos meses atrás, otro auto chocó contra el mismo lugar. En esa oportunidad, se trató de un automovilista que estaba ebrio, pero no sé qué pasó con este camión de anoche", contó a Telefé Rosario un vecino que vive muy cerca de allí.