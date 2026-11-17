El diputado nacional asistió al lanzamiento de nuevos cursos gratuitos de formación virtual para toda la provincia de Santa Fe

Ante más de mil personas, Diego Giuliano encabezó este lunes una jornada de la Escuela de Oficios La Santa Fe que Viene en la capital provincial. Allí se se presentaron nuevas propuestas de formación gratuita y se entregaron más de 800 diplomas a quienes completaron sus trayectos formativos .

El diputado nacional estuvo acompañado por la concejala local Violeta Quiroz en el Centro Cultural ATE Casa España . Los organizadores destacaron que más de 1.000 personas asistieron al encuentro a última hora de la tarde.

La iniciativa impulsada por Giuliano ya superó los 8.000 inscriptos en toda la provincia y continúa consolidándose como una propuesta de formación gratuita e inclusión educativa, con alcance en los 19 departamentos santafesinos.

Con el objetivo de promover herramientas de capacitación laboral e inclusión educativa para los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, la Escuela de Oficios La Santa Fe que Viene ofrece 22 cursos gratuitos con modalidad virtual , orientados a la formación en oficios, tecnología, administración, salud y cuidados. Las inscripciones alcanzan a personas de distintos puntos del territorio santafesino.

La oferta educativa incluye:

Administrativo

Aire Acondicionado inverter

Auxiliar contable

Auxiliar en farmacia

Asistente en alojamiento y hospitalidad

Auxiliar en trámites del automotor

Auxiliar terapéutico con conocimiento en autismo (TEA)

Barbería

Cosmetología

Community manager

Cuidado de adultos mayores

Electricidad domiciliaria

Diseño y operación de experiencias turísticas

Estimulación temprana

Huerta y chacra

Instalación de cámaras de seguridad

Refrigeración

Introducción a la inteligencia artificial (IA)

Plomería domiciliaria

Secretario jurídico

Trámites del automotor

Soporte informático

Reparación de lavarropas

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La modalidad virtual permite que cada estudiante pueda organizar sus tiempos y acceder a la capacitación desde distintos puntos de la provincia, sin necesidad de trasladarse. Además, la propuesta contempla la entrega de certificados de participación de la escuela de oficios y una instancia de certificación universitaria, de acuerdo con el cronograma previsto.

En un contexto de dificultades económicas, pérdida del poder adquisitivo y creciente precarización laboral, en el que muchas personas necesitan sumar actividades para sostener sus ingresos, Giuliano impulsó la Escuela de Oficios La Santa Fe que Viene, una iniciativa ciudadana, gratuita y virtual que busca ampliar las oportunidades de capacitación y brindar herramientas para acceder al mundo del trabajo o desarrollar emprendimientos independientes.

IA, auxiliar de farmacia y contabilidad

La experiencia de quienes participan de los cursos también refleja el alcance de la iniciativa. Leonardo, de Armstrong, realizó el curso de introducción a la inteligencia artificial y destacó: "Estoy sorprendido porque te abre mucho la cabeza, te sirve para distintos campos, para el trabajo, pero también te sirve para la vida cotidiana. Además, me gustaría seguir investigando sobre ese tema, lo recomiendo porque es bueno y sirve".

Por su parte, Celeste, quien realizó el curso de auxiliar de farmacia, valoró especialmente la flexibilidad de la propuesta: “Son espectaculares con los horarios porque te podés adaptar. Estuvo genial todo, la explicación, la gente que lo dictó también, muy bueno”.

En tanto, Arianna, estudiante del curso de auxiliar contable, recomendó la capacitación “para seguir sumando contenido a la vida, con posibles salidas laborales, está muy bien”.

Presencia en los 19 departamentos de Santa Fe

La escuela de oficios tiene alcance provincial y registra inscripciones en los 19 departamentos santafesinos. De acuerdo con el relevamiento de alumnos únicos por departamento, Rosario encabeza la distribución territorial con 3321 personas, seguida por La Capital, con 2.405.

También se destacan San Lorenzo con 234; General Obligado con 230 inscriptos; Belgrano con 227; Castellanos con 224; General López con 184; San Javier con 167; Constitución con 158; San Jerónimo con 147; Vera con 142; Iriondo con 122; San Justo con 97; Las Colonias con 93; San Cristóbal con 77; Caseros con 71; Garay con 63; San Martín con 57; y 9 de Julio con 41. Además, se registran 42 alumnos cuyo departamento no pudo ser identificado.

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La distribución territorial refleja el alcance de una propuesta que busca acercar oportunidades de formación a personas de distintas localidades, promoviendo el acceso gratuito al conocimiento y a nuevas herramientas para el desarrollo laboral.

Los interesados aún pueden inscribirse hasta el 26 de noviembre en la página web oficial escueladeoficiosvirtual.org.ar.