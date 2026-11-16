Cuándo juega Central los playoffs del torneo Clausura 2026

El Canalla recibirá al Lobo mendocino en el Gigante de Arroyito en uno de los cruces de los octavos de final del campeonato

Central volverá a ser local y recibirá a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del torneo Clausura.

Rosario Central pasó de página tras la definición agónica del campeón de la Liga 2026 y dará su primer paso en los playoffs del torneo Clausura 2026 , con el duelo de octavos de final ante Gimnasia de Mendoza que será clave para continuar en la carrera por el título.

Más allá de haber quedado a un paso del campeonato hasta el minuto final de la última fecha, el equipo de Jorge Almirón no quiere perder de vista la posibilidad de pelear por un nuevo trofeo y romper la mala racha en los playoffs.

El Canalla fue protagonista del torneo y tendrá la localía asegurada hasta las semifinales , por lo que intentará aprovechar el empuje de su gente para ilusionarse con el título. Además, en la victoria 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha, estrenó la tercera bandeja de la platea del río y aumentó la capacidad del Gigante de Arroyito.

El partido entre Central y Gimnasia de Mendoza se jugará el próximo domingo 22 de noviembre a las 16 en el Gigante de Arroyito , por los octavos de final del Clausura.

Los canallas estrenaron la tercera bandeja del Gigante frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El ganador del duelo entre el Canalla y el Lobo mendocino avanzará directamente a los cuartos de final, donde chocará ante el vencedor del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central el fin de semana del 29 de noviembre.

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Si el equipo de Almirón logra su clasificación a esta instancia, sería local nuevamente sin importar quién sea su rival, gracias a que finalizó en el 1º puesto de la Zona B durante la fase regular.

Los playoffs del Clausura

Primer cuadro

Instituto (1° A) - Huracán (8° B)

River (4° B) - Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A)

Vélez (3° A) - Belgrano (6° B)

Segundo cuadro

Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B)

Boca (2° A) - Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia de La Plata (3° B) - Newell’s (6° A)

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El cronograma de los octavos del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20 | Vélez vs. Belgrano | Estadio José Amalfitani

Sábado 21 de noviembre

15 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello

17 | Argentinos Juniors vs. Independiente | Estadio Diego Armando Maradona

Domingo 22 de noviembre

16 | Central vs. Gimnasia de Mendoza | Gigante de Arroyito

19 | River vs. Lanús | Monumental

22 | Instituto vs. Huracán | Estadio Mario Alberto Kempes

Lunes 23 de noviembre

17 | Gimnasia de La Plata vs. Newell’s | Estadio Juan Carmelo Zerillo

Miércoles 25 de noviembre