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Cuándo juega Central los playoffs del torneo Clausura 2026

El Canalla recibirá al Lobo mendocino en el Gigante de Arroyito en uno de los cruces de los octavos de final del campeonato

16 de noviembre 2026 · 15:04hs
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Central volverá a ser local y recibirá a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del torneo Clausura.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central volverá a ser local y recibirá a Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del torneo Clausura.

Rosario Central pasó de página tras la definición agónica del campeón de la Liga 2026 y dará su primer paso en los playoffs del torneo Clausura 2026, con el duelo de octavos de final ante Gimnasia de Mendoza que será clave para continuar en la carrera por el título.

Más allá de haber quedado a un paso del campeonato hasta el minuto final de la última fecha, el equipo de Jorge Almirón no quiere perder de vista la posibilidad de pelear por un nuevo trofeo y romper la mala racha en los playoffs.

El Canalla fue protagonista del torneo y tendrá la localía asegurada hasta las semifinales, por lo que intentará aprovechar el empuje de su gente para ilusionarse con el título. Además, en la victoria 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha, estrenó la tercera bandeja de la platea del río y aumentó la capacidad del Gigante de Arroyito.

Los canallas estrenaron la tercera bandeja del Gigante frente a Estudiantes de R&iacute;o Cuarto.

Los canallas estrenaron la tercera bandeja del Gigante frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Cuándo juega Central los playoffs

El partido entre Central y Gimnasia de Mendoza se jugará el próximo domingo 22 de noviembre a las 16 en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Clausura.

El ganador del duelo entre el Canalla y el Lobo mendocino avanzará directamente a los cuartos de final, donde chocará ante el vencedor del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central el fin de semana del 29 de noviembre.

>> Leer más: Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden"

Si el equipo de Almirón logra su clasificación a esta instancia, sería local nuevamente sin importar quién sea su rival, gracias a que finalizó en el 1º puesto de la Zona B durante la fase regular.

Los playoffs del Clausura

Primer cuadro

  • Instituto (1° A) - Huracán (8° B)
  • River (4° B) - Lanús (5° A)
  • Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A)
  • Vélez (3° A) - Belgrano (6° B)

Segundo cuadro

  • Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A)
  • Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B)
  • Boca (2° A) - Independiente Rivadavia (7° B)
  • Gimnasia de La Plata (3° B) - Newell’s (6° A)

>> Leer más: Central se prepara para los festejos por el aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

El cronograma de los octavos del Clausura

Viernes 20 de noviembre

  • 20 | Vélez vs. Belgrano | Estadio José Amalfitani

Sábado 21 de noviembre

  • 15 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
  • 17 | Argentinos Juniors vs. Independiente | Estadio Diego Armando Maradona

Domingo 22 de noviembre

  • 16 | Central vs. Gimnasia de Mendoza | Gigante de Arroyito
  • 19 | River vs. Lanús | Monumental
  • 22 | Instituto vs. Huracán | Estadio Mario Alberto Kempes

Lunes 23 de noviembre

  • 17 | Gimnasia de La Plata vs. Newell’s | Estadio Juan Carmelo Zerillo

Miércoles 25 de noviembre

  • 21 | Boca vs. Independiente Rivadavia | La Bombonera
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