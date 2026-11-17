El crimen se dio en medio de una discusión familiar en una casa de Santa María al 4100. El acusado tiene 21 años y la víctima tenía 18

El hombre detenido por la PDI acusado de matar a su hermano en una pelea en su casa de zona sudoeste

Un muchacho de 21 años fue detenido en las últimas horas acusado por el homicidio de su hermano de 18, a quien atacó con un gancho de carnicería en medio de una discusión familiar. El incidente sucedió el 7 de noviembre en Santa María al 4100, pero la víctima falleció el viernes 13 en el hospital.

Según indicaron fuentes oficiales, Fabricio Ismael Badan, de 21 años, atacó a su hermano Marcos, de 18 años, con un gancho de carnicería. A raíz de las lesiones sufridas, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internada en terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

Inicialmente, la causa fue investigada como lesiones graves. En ese marco, el fiscal Franco Miatello dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones para avanzar con las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

El martes 10 de noviembre, personal del Departamento Criminalístico de la PDI realizó tareas periciales en la vivienda, que incluyeron relevamientos fotográficos, planimétricos y el levantamiento de muestras biológicas. Durante el procedimiento también se secuestró un gancho de carnicería que habría sido utilizado durante la agresión.

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El viernes 13 de noviembre, Marcos falleció en el Heca debido a las heridas sufridas durante el ataque. A partir de esta situación, la causa pasó a tramitarse bajo la calificación provisoria de homicidio doloso simple, en grado de consumado y en calidad de autor. En ese contexto, se ordenó la detención del presunto agresor.

Cómo detuvieron al presunto autor del crimen

A partir de esta medida, los efectivos de la PDI detuvieron al sospechoso en la casa de pasaje Santa María al 4100 donde se había producido el hecho. Eso sucedió ayer lunes , sin que opusiera resistencia. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la PDI para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa continúa bajo la intervención del fiscal Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que el sospechoso permanezca privado de la libertad.