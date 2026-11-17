El accidente sucedió este martes alrededor de las 6.30 en la zona de Rondeau y Marull

El ciervo axis fue atropellado este martes temprano en bulevar Rondeau, en la zona norte de Rosario

La aparición de animales silvestres deambulando en zonas urbanas es algo que no es tan raro de ver, especialmente a partir de la crecida que experimenta en los últimos días el río Paraná. Pero este martes, se dio el triste caso de un ciervo axis que murió al ser atropellado por un colectivo en bulevar Rondeau y Marull.

El accidente sucedió cerca de las 6.30 de hoy en bulevar Rondeau al 800 sobre el carril de tránsito más lento, que va en dirección al sur de la ciudad. Según fuentes policiales, el ciervo era un macho de mediana edad, de gran porte que murió en el acto al ser embestido por un ómnibus.

Efectivos de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal acudieron al lugar para hacerse cargo del traslado del animal hacia la sede Ribera de la Dirección de Fauna donde se realizará el descarte biológico del mamífero.

Un vecino de la zona admitió que no fue testigo del incidente de esta mañana, pero recordó que esta semana se conoció la noticia del avistamiento de al menos tres ciervos que deambulaban por la costanera norte.

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En declaraciones a Telefé Rosario, el vecino expresó: "Es una sorpresa ver estos animales acá porque son silvestres. Pero este ciervo, que lo atropelló un vehículo y lo dejaron abandonado tirado en el medio del bulevar, sería uno de los que andaba hace unos días por los clubes de la costanera. No se han tomado las medidas correspondientes para evitar esto".

El comentario del vecino recuerda al avistamiento de tres ciervos axis en cercanías del Club Rowing, uno de los cuales fue capturado y puesto a disposición de la Brigada Ecológica, pero los otros dos seguían deambulando.

Ciervo axis, una especie "importada"

El ciervo axis es espécimen oriundo del sudeste asiático, particularmente de los países India, Sri Lanka y Nepal. Marrón con manchas blancas, el ciervo axis tiene un adorable aspecto, pero nunca hay que olvidarse que es un animal salvaje, que no debería circular en las zonas urbanas. Los especialistas subrayan además que se trata de una especie "implantada" por el hombre en esta parte del mundo.

En Argentina fueron introducidos con fines de entretenimiento, para la caza deportiva, y hoy en día estos especímenes están presentes en diez provincias. No obstante, como los ciervos axis no son una especie local y no tienen un depredador natural, comenzó a generarse una superpoblación de esta especie. Además, los axis comenzaron a competir con los ciervos argentinos por las pasturas.

Su proliferación también hizo crecer el mercado ilegal, ya que mucha gente pretendía tenerlos como animales domésticos.