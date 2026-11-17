Cayeron más de 52 milímetros de lluvia y se registraron ráfagas de viento de hasta 86 kilómetros por hora. Protección Civil y Gestión de Riesgos intervendrá en mas de 400 incidencias registradas

La Municipalidad de Rosario puso en marcha un operativo especial con más de 250 cuadrillas de distintas áreas municipales que trabajan en simultáneo en los diferentes sectores de la ciudad para atender las consecuencias de la tormenta registrada durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

De acuerdo con los registros de la estación meteorológica del Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM), durante la tormenta cayeron 52,6 milímetros de lluvia. En tanto, el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas registró ráfagas de viento que alcanzaron los 86 kilómetros por hora, con vientos predominantes del sector sur.

Hasta el momento, la Municipalidad recibió un total de 447 incidencias vinculadas con las consecuencias del fenómeno meteorológico. Entre ellos se contabilizaron 159 por árboles, 134 por ramas, 72 por columnas, 47 por cables, 33 por anegamientos y 2 por voladuras.

Los reportes se distribuyeron en los seis distritos de la ciudad pero se concentraron más aún hacia el norte, con 98 reclamos en el Centro, 95 en el Norte, 91 en el Noroeste, 76 en el Sur, 46 en el Oeste y 41 en el Sudoeste.

Las cuadrillas municipales continúan trabajando en los puntos afectados, con especial atención en la remoción de árboles y ramas caídas, las situaciones que involucran cables y columnas y los sectores donde se registraron anegamientos. Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre las distintas áreas municipales, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y normalizar progresivamente los espacios afectados por la tormenta.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos extremar las precauciones, evitar circular por sectores donde haya árboles, ramas o cables caídos y dar aviso ante situaciones de riesgo a través de la línea gratuita 103 de Protección Civil.