Paritarias: el sueldo inicial de los bancarios llegará a $2,68 millones

El último acuerdo estableció un incremento del 2,2%. El esquema de actualización para los bancarios continuará durante noviembre y diciembre

Los bancarios actualizaron salarios. La Asociación Bancaria informó un nuevo aumento salarial del 2,2% para los trabajadores del sector, correspondiente a octubre y de esta forma el el sueldo básico inicial pasará a ser de $2.608.320,16.

El sindicato que lidera Sergio Palazzo también acordó en $75.398,39 en concepto de Participación en Ganancias (ROE). Así, el salario inicial de la actividad, incluida la participación en ganancias, se ubicará en $2.683.718,55.

La actualización fue acordada con las cámaras empresariales del sector y eleva al 26,3% la suba salarial acumulada entre enero y octubre de 2026, en comparación con los haberes de diciembre de 2025.

El incremento se aplicará sobre la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanzará a los adicionales convencionales y no convencionales.

>> Leer más: El 68% de los argentinos dice que no llega a fin de mes con sus ingresos

Desde el sindicato confirmaron que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mismo esquema de actualización, en línea con lo establecido en las negociaciones paritarias.

Bono especial

Por otra parte, la Asociación Bancaria informó que el monto inicial del bono por el Día del Bancario quedó fijado en $2.325.227,20. La suma tendrá actualizaciones mensuales hasta su fecha de cobro, prevista para noviembre de 2027.

"Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", sostuvo el gremio en el comunicado firmado por su Secretariado General Nacional, encabezado por Palazzo.