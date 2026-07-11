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Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

11 de julio 2026 · 07:00hs
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Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein, un amigo diferente

Durante la primera semana de las tan ansiadas vacaciones de invierno, las opciones que se ofrecen a los chicos y los adultos para disfrutar de los días sin clases son altamente variadas. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecerán propuestas para todas las edades y para todos los bolsillos, con opciones que van desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y experiencias al aire libre.

Este sábado 11 de julio, las vacaciones de invierno siguen con una agenda llena de propuestas para disfrutar en familia. Desde las 11, la Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799) invita a la lectura interactiva del cuento ilustrado Zamomo, una experiencia lúdica que combina narración, arte, marionetas y creatividad de la mano de Eazala María. Al mediodía, el Museo Diario La Capital abre sus puertas con sus tradicionales visitas teatralizadas, una forma diferente de conocer la historia del histórico diario y la ciudad (actividad gratuita con inscripción previa).

Para quienes prefieran el aire libre, de 13 a 17 la Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253) propone un picnic con juegos y exploraciones en su jardín de plantas nativas, con entrada libre y gratuita.

Y a las 15, en La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051), vuelve "Frankenstein, un amigo diferente", la entrañable adaptación teatral del clásico de Mary Shelley que ya transita su octava temporada. Con humor, emoción y una mirada sobre la aceptación de las diferencias, la obra invita a grandes y chicos a disfrutar de una historia que sigue más vigente que nunca.

>> Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda completa del sábado 11 de julio

10h - Activación "Proyecto Pregunta". Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

11h - Lectura interactiva del cuento ilustrado “Zamomo”. Taller a cargo de Eazala María. Una propuesta lúdica para descubrir el proceso creativo de la obra y participar en una experiencia artística colectiva. (Cía. Binomio Fantástico). Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799). Gratis

12h - Visitas teatralizadas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h hasta las18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Encuentro de títeres. "Mundo de Dondo". CMD Oeste (Av. Pres. Perón 4602). Gratis

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14h - Función “Sensacional”. De 0 a 3 años. Red de mediadores de lectura. Cupos limitados. Mil65. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

14h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

14.30h - Función de títeres "Los Bártulos" y espacios de juego. Plaza Yugoslavia (Arijón y. Moreno). Gratis

15h - Función de “Frankenstein, un amigo diferente”. La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051).

15h - Muestra "La canción del barrio Vol. 2". Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal 7 de Septiembre, (Ayala Gauna 7951). Gratis

15h - Presentación de “Si lo puedo compartir con vos” cuento canción de Alejandro Kautz. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - Circo en juego, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - Función “Sensacional”. De 0 a 3 años. Red de mediadores de lectura. Cupos limitados. Mil65. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

15h - “Topa, un mundo de colores”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

16h - Visitas mediadas. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

16h - Función "Oblicuo Polirubro". macro (Av. E. López 2250). Gratis

16h - “Si lo puedo compartir con vos”, cuento canción, de Alejandro Kautz. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

16h - Función del payaso "Tuto Tul". Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Función “Sensacional”. De 0 a 3 años. Red de mediadores de lectura. Cupos limitados. Mil65. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16h - “Abre: Una obra de puertas y ventanas”. Sala Tandava (9 de Julio 754).

16h - “La corona de princesa”. Sala La Escalera (9 de Julio 324).

16.30h - Shows de Linaje y Ocaso. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16.30h - Proyección de “Lilo & Stich”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h - “Esto está embrujado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro. (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - Estampas con sellos. De 5 a 12 años. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción

17h - “Topa, un mundo de colores”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

17h - Pequeño Pez. Teatro El Círculo (Laprida 1223).

17h - “Abuela, Miedo y Yo”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

20h - Función “Opus I”. Actúa: Albertina Andrés. Dirección: Renata Moreno. Para adultos. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

20.30h - Observaciones en el cielo. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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