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Las empresas que lideran la carrera en la licitación por los corredores viales clave

Un consorcio ofertó un 25% inferior a la de su competidor para los tramos de rutas Portuario Sur y Mediterráneo en provincia de Buenos Aires y La Pampa

10 de julio 2026 · 09:22hs
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Dos empresas sacan ventaja por la concesión de corredores viales

Dos empresas sacan ventaja por la concesión de corredores viales

El consorcio integrado por la constructora Plantel S.A., empresa Constructora, y Creditech S.A., empresa del Grupo Corven, presentó la mejor oferta económica correspondiente a los tramos Portuario Sur y Mediterráneo en el marco de la Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC) de rutas nacionales.

La propuesta presentada por el Consorcio ofreció un rango de tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano. A través de un comunicado, las compañías sostuvieron que la diferencia tarifaria ofrecida representa “un significativo beneficio para el interés público y especialmente para los usuarios” de esos trazados.

En conjunto, ambos corredores abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, consolidándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio. El Tramo Portuario Sur se extiende a lo largo de 636,75 kilómetros, sobre la Ruta Nacional N.º 9, entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional N.º 188, desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa).

Por su parte, el tramo Mediterráneo comprende 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 7, desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta el límite entre Córdoba y San Luis, incluyendo la conexión con la Ruta Nacional N.º 8 y un tramo de la Ruta Provincial N.º 35.

El consorcio destaca y acompaña el proceso de transformación y modernización de la infraestructura vial impulsado por el gobierno nacional, así como el desarrollo de un proceso licitatorio abierto, competitivo y transparente que permitió la participación de nuevos operadores y la presentación de ofertas que generan un beneficio concreto para el Estado y para los usuarios.

Plantel y Creditech cumplen con los requisitos de capacidad económica previstos en la documentación licitatoria y cuentan con el capital de trabajo, la solvencia, el respaldo patrimonial, la estructura operativa y la experiencia necesarios para asumir la ejecución simultánea de ambos corredores.

“Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país. La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público”, expresaron desde el consorcio.

Acerca de las empresas

Plantel S.A. es una empresa argentina, con más de 30 años de historia, que brinda soluciones de diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento en obras civiles, viales, energéticas, hidráulicas y de telecomunicaciones al sector público y privado con un alto compromiso en el cumplimiento de plazos, condiciones y calidad.

En relación a Obras Viales lleva más de 15 años involucrados en el sector conectando ciudades y ayudando a las comunidades a viajar diariamente, tanto en el ámbito urbano como interurbano. Trabaja con municipios, vialidades nacionales y provinciales y emprendimientos urbanísticos privados.

El Grupo Corven es un grupo industrial nacional con más de 57 años de trayectoria, que genera en forma directa e indirecta más de 6,500 puestos de trabajo en la totalidad de las provincias argentinas. Además, cuenta con seis plantas industriales y una facturación anual superior a los USD 800 millones.

Es líder en movilidad con más del 30% del mercado de motos en Argentina. Produce y comercializa marcas propias e internacionales de primer nivel, participa en el mercado automotriz, en las verticales de negocio de autos, camiones y buses. Tiene un rol protagónico en la industria autopartista de mercado de reposición, actividad que dio origen al grupo, y donde actualmente sumó la división de neumáticos.

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