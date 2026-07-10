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Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

En abril pasado fue allanada su casa, donde había miles de dosis de cocaína y marihuana. Su expareja también está investigada y continúa prófuga

10 de julio 2026 · 14:09hs
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Estaba prófugo

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo.

Un joven rosarino que estaba prófugo tras un allanamiento fue detenido el lunes pasado y este jueves quedó presó al ser imputado en el marco de una causa por narcomenudeo. En un allanamiento a su vivienda en abril pasado se habían secuestrado más de 4 mil dosis de cocaína, más de 2500 dosis de marihuana y dinero en efectivo.

Brian Sacks fue detenido este lunes luego de ser víctima de una balacera contra su auto. Al ser identificado surgió que tenía pedido de captura en una causa por microtráfico de drogas. En abril pasado la casa en la que vivía con su expareja fue allanada pero ninguno de los dos fue hallado. Por el momento ella permanece prófuga.

>> Leer más: Narcomenudeo: allanamientos, secuestro de droga y detenidos vinculados a Morocho Mansilla

Este jueves el fiscal César Pierantoni le imputo el delito de comercialización de estupefacientes en modalidad microtráfico, además de encubrimiento. La jueza Ángeles Granato confirmó la calificación solicitada por el investigador y dispuso la prisión preventiva por 90 días.

Prófugo baleado

La mayor cantidad de droga secuestrada en la causa fue hallada en una vivienda ubicada en Saavedra entre Campodónico y calle 1724, barrio Godoy de la zona oeste de Rosario. La hipótesis del fiscal Pierantoni es que ese domicilio funcionaba como un punto de acopio de los estupefacientes que luego se vendían en los pasillos de 27 de Febrero al 7800.

Jonatan Ojeda, de 28 años, vivía en 27 de Febrero al 7800 y fue asesinado a balazos a pocas cuadras de ahí, sobre calle Larralde.

Jonatan Ojeda, de 28 años, vivía en 27 de Febrero al 7800 y fue asesinado a balazos a pocas cuadras de ahí, sobre calle Larralde.

En ese contexto Brian Sacks fue sindicado junto a su expareja Tiara Vallejos, todavía prófuga, como administradores de esa vivienda. Todo en un marco de venta de estupefacientes en modalidad de microtráfico en una zona de la ciudad que, como planteó el fiscal, “supo ser escenario de múltiples hechos de violencia altamente lesiva”.

>> Leer más: Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

El lunes pasado un Volkswagen Bora de Sacks fue atacado a tiros. Momentos después, tras ser identificado, la policía tomó conocimiento de su pedido de captura por lo cual quedó demorado hasta la audiencia de este jueves en la que se confirmó que quedará en prisión preventiva.

Narcomenudeo en el oeste

Tras la detención de Sacks este lunes, el mismo día se realizaron nuevos allanamientos -en viviendas de Saavedra al 7900 y 27 de Febrero al 7800- donde secuestraron celulares que serían de interés para la causa. Además el miércoles la Policía Federal Argentina allanó una casa de Uriarte al 7700, donde vive un hermano menor de la prófuga, y secuestró una pistola calibre 40.

En otro domicilio, ubicado en Isaac al 300 de Rosario, la PFA secuestró un revólver calibre 38. El fiscal Ernesto Ducasse ordenó que el menor quede demorado mientras se investiga su presunta vinculación a la causa que investiga a su hermana y a la pareja de ella.

>> Leer más: Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

En la audiencia de este jueves, el fiscal Pierantoni describió el abultado secuestro de abril pasado en la casa de los investigados. Se constataron 837 gramos de cocaína fraccionados en 4355 dosis, casi 6 kilos de marihuana dividida en 2579 dosis listas para la venta. Además de balanzas de precisión, una contadora de billetes y más de 1 millón 700 mil pesos.

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