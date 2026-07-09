Vacaciones de invierno: jueves de radio, encuadernación y K-pop

Del viernes 3 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos

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La agenda cultural de Rosario en vacaciones de iniverno ofrece una lista de propuestas

Durante la primera semana de las tan ansiadas vacaciones de invierno , las opciones que se ofrecen a los chicos y los adultos para disfrutar de los días sin clases son altamente variadas. Como cada año, en Rosario hay una vasta agenda , con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos.

Entre los destacados de la jornada del jueves 9 de julio aparecen dos propuestas gratuitas para las infancias que invitan a poner manos a la obra. A las 14, el Museo Diario La Capital (Sarmiento) abre las puertas a un taller de encuadernación para chicos y chicas de 7 a 14 años. Con materiales reciclados, cada participante confeccionará su propia libreta y podrá intervenir la portada para darle un toque personal y llevársela a casa como recuerdo. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa, que puede realizarse al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13) o a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del museo.

Una hora más tarde, a las 15, el Museo de la Memoria (Córdoba 2019) invita a descubrir el mundo de la radio con “Voces con memoria”, un taller coordinado por Amalia Fragapane para chicos y chicas de 8 a 12 años. La propuesta combina juego, creatividad y participación para que las infancias experimenten el lenguaje radial como una forma de escuchar, hacer preguntas, contar historias y construir memoria colectiva.

Además, desde las 15 el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) recibe “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”, un espectáculo pensado para los fanáticos del género, con música, coreografías del fenómeno surcoreano. Los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento en las entradas.

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

Agenda completa del jueves 9 de julio

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis.

14h - Narraciones a cargo de Yeni Mata. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis.

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis.

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis.

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Plaza Mariano Moreno (Córdoba y Castellanos). Gratis.

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis.

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14h - Taller de encuadernación. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

15h - Muestra "La canción del barrio Vol. 2". Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis.

15h - Charla-taller "La ruta de los azulejos", con Flor Chapero. Cómo hacer un azulejo cerámico. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis.

15h - Taller de radio "Voces con memoria", con Amalia Fragapane. De 8 a 12 años. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis.

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15h - “Animación al paso”, técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis.

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Circo en Juego”, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El Jardín de los Niños (Parque Independencia).

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

15h - “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

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16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

16h - Función "El cocinero del campeón". Teatro La Comedia (Mitre 958). Gratis con retiro previo de entrada.

16h - Homenaje a María Elena Walsh, con Maia López y Club de Cuenteras. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis.

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16.30h - Proyección de “Zootopia”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis.

16.30h - Ritmo, juego y un abrazo, para infancias de 5 a 10 años y sus abuelos. Continúa el jueves 16/7. Mil65. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción.

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518).

16.30h - “Narcissa y su jardín encantado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - “Aventuras mineras”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis.

17h - “Familia Gamuza”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO.

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).