La Capital | Zoom | vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno: jueves de radio, encuadernación y K-pop

Del viernes 3 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos

9 de julio 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
La agenda cultural de Rosario en vacaciones de iniverno ofrece una lista de propuestas 

La agenda cultural de Rosario en vacaciones de iniverno ofrece una lista de propuestas 

Durante la primera semana de las tan ansiadas vacaciones de invierno, las opciones que se ofrecen a los chicos y los adultos para disfrutar de los días sin clases son altamente variadas. Como cada año, en Rosario hay una vasta agenda, con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos.

Entre los destacados de la jornada del jueves 9 de julio aparecen dos propuestas gratuitas para las infancias que invitan a poner manos a la obra. A las 14, el Museo Diario La Capital (Sarmiento) abre las puertas a un taller de encuadernación para chicos y chicas de 7 a 14 años. Con materiales reciclados, cada participante confeccionará su propia libreta y podrá intervenir la portada para darle un toque personal y llevársela a casa como recuerdo. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa, que puede realizarse al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13) o a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del museo.

Una hora más tarde, a las 15, el Museo de la Memoria (Córdoba 2019) invita a descubrir el mundo de la radio con “Voces con memoria”, un taller coordinado por Amalia Fragapane para chicos y chicas de 8 a 12 años. La propuesta combina juego, creatividad y participación para que las infancias experimenten el lenguaje radial como una forma de escuchar, hacer preguntas, contar historias y construir memoria colectiva.

Además, desde las 15 el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) recibe “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”, un espectáculo pensado para los fanáticos del género, con música, coreografías del fenómeno surcoreano. Los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento en las entradas.

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

Agenda completa del jueves 9 de julio

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

13 a 17h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis.

14h - Narraciones a cargo de Yeni Mata. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis.

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis.

14h - Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis.

14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Plaza Mariano Moreno (Córdoba y Castellanos). Gratis.

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis.

14h - Circo itinerante. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14h - Taller de encuadernación. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

15h - Muestra "La canción del barrio Vol. 2". Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estevez Boero 980). Gratis.

15h - Charla-taller "La ruta de los azulejos", con Flor Chapero. Cómo hacer un azulejo cerámico. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis.

15h - Taller de radio "Voces con memoria", con Amalia Fragapane. De 8 a 12 años. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis.

15h - “Animación al paso”, técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis.

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Circo en Juego”, del Circo Lumière. Estaciones para descubrir el universo del circo. El Jardín de los Niños (Parque Independencia).

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

15h - “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

16h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

16h - Función "El cocinero del campeón". Teatro La Comedia (Mitre 958). Gratis con retiro previo de entrada.

16h - Homenaje a María Elena Walsh, con Maia López y Club de Cuenteras. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis.

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16.30h - Proyección de “Zootopia”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis.

16.30h - Ritmo, juego y un abrazo, para infancias de 5 a 10 años y sus abuelos. Continúa el jueves 16/7. Mil65. Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748). Gratis. Con inscripción.

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518).

16.30h - “Narcissa y su jardín encantado”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

17h - “Aventuras mineras”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis.

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis.

17h - “Familia Gamuza”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO.

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

Noticias relacionadas
Vacaciones de invierno: miércoles de K-pop, música en vivo y curiosidades del espacio

Vacaciones de invierno: miércoles de títeres, memoria y freestyle

El Museo Diario La Capital ofrece una agenda especial estas vacaciones de invierno 

El Museo Diario La Capital ofrece propuestas especiales para las vacaciones de invierno

Las proyecciones fulldome en el Complejo Astronómico Municipal son uno de los planes destacados del primer lunes de las vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno: lunes de museo del diario, Bob Esponja y fulldome

Los partidos de la Selección en el Mundial no alcanzan para revertir el difícil momento que atraviesa la gastronomía rosarina. 

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Lo último

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Confirman la muerte de Bonnie Tyler, la inolvidable voz de Eclipse total del corazón

Confirman la muerte de Bonnie Tyler, la inolvidable voz de "Eclipse total del corazón"

Rosario tiene su propia Ambulancia del Deseo para ayudar a pacientes terminales

La iniciativa ad honorem está presente en 21 países y llega por primera vez a Argentina. De qué se trata y cómo se puede acceder a ella
Rosario tiene su propia Ambulancia del Deseo para ayudar a pacientes terminales
Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026
La Ciudad

Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte
Zoom

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

La plata de la nafta no vuelve: Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

La plata de la nafta no vuelve: Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Ovación
Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

La selección argentina rompió otro récord: las búsquedas de Google en el mundo

La selección argentina rompió otro récord: las búsquedas de Google en el mundo

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Policiales
Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

La Ciudad
Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026
La Ciudad

Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia
Policiales

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización
Economía

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %
Economía

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan
Información General

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste
La Ciudad

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada
Política

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización
Policiales

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario
Policiales

Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 
La ciudad

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán
El Mundo

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres
Información General

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres