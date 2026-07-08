Puerto General San Martín amplió su propuesta para las vacaciones de invierno con teatro, ciencia y deportes

Se sumaron nuevas actividades gratuitas al programa “Puerto de Vacaciones”, con experiencias educativas para niños y adolescentes hasta el 17 de julio

El Museo del Río Paraná es sede de varias actividades vinculadas con la ciencia y la educación ambiental.

La Municipalidad de Puerto General San Martín desarrolló una amplia agenda de actividades recreativas, culturales y deportivas durante el receso invernal con el programa “Puerto de Vacaciones”. La propuesta se lleva adelante desde el 6 al 17 de julio en distintos espacios de la ciudad y brinda alternativas gratuitas para las familias , con el objetivo de promover el juego, la creatividad, la actividad física y el aprendizaje en un entorno accesible y participativo.

La Secretaría de Cultura, Educación y Deportes organizó las actividades en centros comunitarios, el Teatro Municipal, el Museo del Río Paraná, la Biblioteca Bautista Alberdi, el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho y diferentes barrios de la ciudad, donde cientos de niños y niñas encontraron propuestas adaptadas a distintas edades e intereses.

La programación comenzó el lunes 6 con la Jornada Estación Creativa , que se desarrolló de 12.30 a 14 en el Centro Comunitario San Sebastián. Allí los participantes disfrutaron de un picnic al aire libre, juegos y actividades recreativas. Ese mismo día se realizó Deportes en tu barrio en el mismo espacio y el taller Creación de Personajes Fantásticos en Galería Afluente.

El martes 7, la propuesta continuó con la función gratuita de cine Hoppers – Operación Castor a las 16 en el Teatro Municipal y con Fábrica de Cuentos , en la Biblioteca Bautista Alberdi.

El miércoles 8 se desarrollan Tardes de Cuentos y Aventuras, de 14 a 17 en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho; el taller de lectura y arte Entre flores y escamas, de 15 a 17 en el Museo del Río Paraná; y una nueva edición de Fábrica de Cuentos, de 15 a 17 en Arte Combinado.

El jueves 9, el Teatro Municipal recibe la función gratuita de Super Mario Galaxy – La Película a las 14.

La segunda semana de actividades comenzó el lunes 13 con una función de Cine Sorpresa a las 14 en el Teatro Municipal y con Deportes en tu barrio a las 15 en barrio Bella Vista.

El martes 14 se presentará la obra teatral infantil ¿Y dónde están las sonrisas? a las 14 en el Teatro Municipal. Además, se realizará una nueva jornada de Tardes de Cuentos y Aventuras de 15 a 17 en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho.

El miércoles 15 se presentará la obra Historias de nuestra tierra a las 14 en el Teatro Municipal. Durante esa jornada también se desarrollará Mundos Microscópicos de 14.30 a 15.30 en el Museo del Río Paraná y una nueva edición de Tardes de Cuentos y Aventuras de 15 a 17.

Deporte, ciencia y ambiente como ejes de aprendizaje

Las actividades deportivas tienen presencia en distintos barrios de la ciudad. El viernes 10 se desarrollará Deportes en tu barrio a las 15 en barrio Fátima. La propuesta regresará el lunes 13 en barrio Bella Vista y concluyó el viernes 17 a las 15 en barrio Petróleo.

El Museo del Río Paraná es sede de varias actividades vinculadas con la ciencia y la educación ambiental. El miércoles 15 se realizará Mundos Microscópicos, una propuesta que permitió observar insectos mediante microscopios, herramientas que amplían objetos pequeños para facilitar su estudio.

El jueves 16 será el turno del taller artístico y educativo Guardianes del Paraná, de 15 a 17, orientado a promover el conocimiento y cuidado del ecosistema regional. Ese mismo día el Teatro Municipal recibió nuevamente la obra ¿Y dónde están las sonrisas? a las 14.

La programación finalizará el viernes 17 con una nueva función de Cine Sorpresa a las 14 en el Teatro Municipal y con el taller Río en Movimiento, de 15 a 17.30 en el Museo del Río Paraná. La propuesta introdujo a niños y adolescentes en la técnica de stop motion, un método de animación que genera movimiento a partir de una secuencia de fotografías.

Con una agenda que combinó cultura, educación, deporte y recreación, "Puerto de Vacaciones" volvió a consolidarse como una de las principales propuestas invernales de Puerto General San Martín.

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