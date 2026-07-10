El tiempo en Rosario: el fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar El cielo estará completamente cubierto en la ciudad durante el sábado y se limpiará un poco hacia el domingo, pero con la llegada de más frío 10 de julio 2026 · 21:36hs

Virginia Benedetto / La Capital El SMN marca presencia de neblina para este sábado por la mañana en Rosario y anticipa que el cielo estará nublado durante todo el día.

Las condiciones climáticas agradables van de mayor a menor durante el fin de semana largo en Rosario. El tiempo comenzó por demás de ideal el jueves, desmejoró un poco este viernes y, para este sábado, se espera que cielo cubierto todo el día. El domingo no tendrá tantas nubes, pero sí tendrá la llegada de más frío.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que comenzará con neblinas durante la madrugada y la mañana. Una vez que se disipen, el cielo quedará completamente nublado durante la tarde y parte de la noche. Por su parte, la temperatura mínima será de 8º y la máxima llegará a 17º.

Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, se empezará a limpiar el cielo. El ingreso de viento sur durante la madrugada del último día del fin de semana hará que la ciudad tenga cielo con nubes pasajeras hasta la noche, cuando se despejará por completo.

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Estos cambios en el cielo traerán consigo un nuevo descenso en las temperaturas, aunque no tan marcado como el de hace unos días. Para el domingo, se espera una mínima de 8º y una máxima que no pasará de los 14º.